Armata ucraineană a lovit nava de rachete Ciclon Project 22800 a Flotei ruse a Mării Negre cu baza în Sevastopolul ocupat temporar, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Lovitura a avut loc în noaptea de 19 mai.

Nava de rachete de mici dimensiuni Ciclone a fost pusă la apă în 2016 la Kerci. A fost lansată în 2020 și s-a alăturat Flotei ruse a Mării Negre la 12 iulie 2023. A servit ca navă de apărare antiaeriană în Golful Sevastopol, deoarece a fost înarmată cu sistemul de rachete sol-aer Pantsir-S. Cu toate acestea, în timpul atacului cu rachete, rușii nu au tras niciun foc de armă de pe această navă.

Cu o zi înainte, șeful Centrului pentru Comunicații Strategice al Forțelor de Apărare de Sud, Dmitro Pletenciuk, a declarat că este posibil ca forțele armate ucrainene să fi atacat nu doar nava de dragare a minelor Kovroveț, ci și să fi distrus nava Ciclone din Marea Neagră.

El a subliniat că, dacă informațiile conform cărora corveta a fost lovită în Crimeea sunt corecte, forțele ruse nu vor mai putea lansa rachete Kalibr.

Pletenciuk a declarat că atacul, care a implicat două rachete ATACMS furnizate de SUA, ar putea însemna pierderea ultimei nave cu rachete din Crimeea.

El a subliniat că, dacă informația se confirmă, va însemna că nu mai există purtători de rachete de croazieră Kalibr în zonă.

