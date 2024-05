Marina ucraineană a anunțat duminică, 19 mai, că a "distrus" dragorul rusesc de mine de tip Kovroveț în timpul nopții, respingând afirmațiile anterioare ale Moscovei potrivit cărora ar fi respins atacurile asupra Crimeei ocupate, scrie Kyiv Independent.

„Încă o zi neagră pentru Flota rusească a Mării Negre”, se spune pe contul de Twitter al ministerului ucrainean al apărării.

„Peste noapte apărătorii ucraineni au distrus un vânător de mine rusesc, Project 266M Kovroveț”, a adăugat sursa citată, fără a preciza cum a fost realizată lovitura.

Kovroveț, cu un echipaj de 68 de persoane, aparține clasei Project 266 Akvamarin, cunoscută în NATO drept clasa Iurka. Această clasă de origine sovietică detectează mine de până la 150 de metri adâncime și are două tunuri navale AK-230M de 30 mm cu un radar Lynx de înaltă rezoluție instalat.

Potrivit site-ului Flotei Mării Negre, 40 de nave care aparțin acestei clase au fost construite între 1963 și 1971.

Informația vine în contextul în care Ucraina continuă campania care vizează Flota rusă din Marea Neagră, provocând daune navelor de război una după alta. În aprilie, Marina ucraineană afirmase că a lovit Kommuna, o navă de salvare care a fost lansată în 1915 și este cea mai veche navă încă în serviciu în cadrul Marinei ruse.

💥Ukrainian strikes against Russian targets in Sevastopol, occupied Crimea took place a few hours ago. pic.twitter.com/4IphqupyAD

Anterior, la 19 mai, Moscova a afirmat că a doborât nouă rachete ATACMS (Army Tactical Missile System) cu rază lungă de acțiune, furnizate de SUA, și o dronă deasupra Crimeei. Marina ucraineană nu a oferit detalii cu privire la modul în care a fost efectuat atacul raportat.

Guvernatul rus al Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a declarat că apărarea antiaeriană funcționa în oraș. El a spus că nu au fost înregistrate pagube la infrastructura civilă.

În plus, șase drone au căzut în incinta unei rafinării de petrol din Slaviansk, în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, în cadrul unui atac de amploare lansat în timpul nopții de Ucraina, potrivit autorităților locale, citate de Interfax.

Russian Telegram channels report multiple attacks in Russia last night:

◾️On a refinery in Slavyansk-on-Kuban, Russia's Krasnodar region, last night.

◾️On an oil depot in Vyborg, Leningrad region. Local governor said these were "just pops due to the use of pyrotechnics".

◾️On… pic.twitter.com/JGjTsM9RGi