Cele două obiective pe care armata rusă le urmărește prin ofensiva din regiunea Harkov

În ultimele câteva luni, în timp ce America a tras de timp pentru a oferi Ucrainei un alt pachet de ajutor de 60 de miliarde de dolari, președintele Volodimir Zelenski a avertizat în mod repetat că fiecare zi de întârziere va avea consecințe reale pe câmpul de luptă. Acum, predicția președintelui ucrainean se adeverește.

În urmă cu o săptămână, Rusia a lansat o nouă ofensivă asupra Harkovului. Trupele rusești au cucerit mai multe localități de frontieră de-a lungul liniei ofensive, forțând soldații ucraineni să se retragă și să se regrupeze în jurul orașului Vovciansk; aproximativ 8.000 de civili au fost nevoiți să fugă din zonă. Faptul că trupele lui Putin au reușit să avanseze în câteva zile arată că, în ciuda numeroaselor avertismente, Ucraina nu a fost pregătită să respingă atacul, notează The Telegraph.

La patru zile după noua invazie a Rusiei în regiunea Harkov, secretarul de stat american Anthony Blinken a sosit la Kiev pentru o vizită surpriză care ar fi trebuit să ridice moralul. Blinken a promis încă 2 miliarde de dolari pentru efortul de război al Ucrainei. El a precizat că armele, inclusiv sistemele de apărare antiaeriană și rachetele ATACMS cu rază lungă de acțiune, sosesc deja pe linia frontului din Ucraina. Dar nu este un secret pentru nimeni că va dura ceva timp, poate luni, până când Ucraina va simți beneficiile armelor care sosesc acum de peste Atlantic.

"Pur și simplu, în ultimul an, Occidentul nu a reușit să furnizeze în mod adecvat Ucrainei echipamentele de care are nevoie pentru a lupta împotriva Rusiei. Kievul a fost nevoit să aștepte muniție și rachete, iar interdicția de a folosi arme fabricate în SUA pentru a lovi liniile de aprovizionare de pe teritoriul rusesc înseamnă că Ucraina nu prea poate face mare lucru pentru a descuraja forțele lui Putin", relatează The Telegraph.

Rusia a identificat aceste slăbiciuni și acum le exploatează la maxim înainte de sosirea restului ajutorului american. Ofensiva rusă asupra Harkovului are două obiective: în primul rând, să divizeze și să slăbească apărarea ucraineană; în al doilea rând, să ofere o zonă tampon pentru orașul rusesc Belgorod.

Pierderea Harkovului ar putea fi o înfrângere serioasă pentru Ucraina, din care s-ar putea să nu-și mai revină niciodată complet. Occidentul va spera că această nouă asistență americană nu vine prea târziu. Dar devine din ce în ce mai greu de negat faptul că strategia de a oferi Ucrainei suficient ajutor pentru a lupta, dar nu pentru a câștiga, a fost o eroare de calcul teribilă.

Ce spune generalul Sîrski

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a declarat că trupele ruse au lansat o ofensivă în regiunea Harkov mai devreme decât era planificat, când a observat că forțele ucrainene se îndreaptă spre această secțiune a frontierei.

Potrivit lui Sîrski, rușii au creat și consolidat semnificativ gruparea operațională și tactică „Nord", care includea unități de luptă ale Armatei a 6-a, Corpului 11 și Corpului 44, iar luptele au extins linia frontului cu aproape 70 de kilometri, încercând să-i forțeze pe ucraineni să folosească un număr suplimentar de brigăzi din rezervă.

"Inamicul și-a concentrat principalele eforturi pe direcția Strilecia - Lipți și pe cucerirea Vovcianskului, cu acces în continuare la Bilyi Kolodiaj și lansarea unei ofensive în spatele trupelor noastre", a declarat comandant-șef al armatei ucrainene.

În același timp, a precizat el, nu au reușit să străpungă apărarea forțelor ucrainene.

Sîrski a adăugat că vor avea loc lupte grele și rușii sunt pregătiți pentru asta.

„Trebuie să împiedicăm înaintarea trupelor inamice prin menținerea constantă a liniilor și pozițiilor ocupate, provocând pierderi maxime asupra lor cu lovituri aeriene, sisteme de rachete, artilerie și foc din tancuri și, de asemenea, să creăm condiții pentru înfrângere prin acțiunile grupurilor mobile de asalt și atacuri pe flancuri și din diverse direcții”, a declarat el vineri, 17 mai, adăugând că în prezent se ocupă de această problemă, precum și de regruparea trupelor.

Problema aducerii Kievului la masa negocierilor revine

Țările occidentale se pregătesc să exercite presiuni diplomatice asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l forța să negocieze cu Rusia pentru a pune capăt războiului. Potrivit postului TV Europe 1, principalele motive sunt avansul rusesc pe front și problemele de mobilizare din cadrul forțelor armate ucrainene.

"Toate brigăzile au un deficit de personal de 40%... La Kiev, nu mai vorbim de arme, ci de probleme de recrutare", subliniază sursele militare ale Europe 1.

Postul TV notează că rușii au întins o capcană armatei ucrainene, care pare să funcționeze, deoarece obiectivul Moscovei este de a-i forța pe ucraineni să își mute trupele în nord. Apoi, această manevră le-ar putea permite rușilor să spargă apărarea din sud și să finalizeze cucerirea unor zone întregi din Donbas.

Potrivit Europe 1, situația dificilă a armatei ucrainene obligă cancelariile occidentale să pregătească acțiuni diplomatice coordonate pentru a-l convinge pe Volodimir Zelenski să accepte principiul negocierilor. Nu se știe încă dacă președintele ucrainean este dispus să accepte acest lucru.

Politico a notat că "negocierile de pace" reprezintă o altă armă a președintelui rus Vladimir Putin. Publicația a precizat că rușii vor folosi orice negocieri pentru a distrage atenția, a întârzia și a crea spațiu de manevră.