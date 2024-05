Piloții ucraineni folosesc o tehnică din timpul războiului din Vietnam pentru a distruge apărarea antiaeriană a Rusiei

Piloții ucraineni efectuează misiuni periculoase de „nevăstuică sălbatică” pentru a suprima apărarea antiaeriană a Rusiei. Rachetele avansate furnizate de SUA au jucat un rol critic în aceste misiuni, scrie Business Insider.

Piloții ucraineni de pe avioanele din epoca sovietică folosesc o tactică dezvoltată inițial de forțele aeriene americane pentru a apăra spațiul aerian de lungul liniei de front de 1000 de kilometri și a găsi sistemele antiaeriene rusești.

Videoclipurile din ultimele luni par să arate piloți ucraineni care efectuează așa-numitele misiuni "wild weasel" (nevăstuică sălbatică).

Eastern Ukraine, a Ukrainian Air Force MiG-29 Wild Weasel fires off an AGM-88 HARM towards a Russian radar. pic.twitter.com/5MGYcfaRmt

Strategia presupune ca piloții de avioane cu reacție să atragă apărarea antiaeriană inamică pentru a-i ținti cu radarele lor. Undele radar sunt apoi urmărite până la sursa lor, iar piloții ucraineni ripostează cu arme precum rachetele de mare viteză antiradar (HARM) AGM-88 de fabricație americană, înainte ca rușii să le fixeze cu rachete sol-aer (SAM).

De la jumătatea anului 2022, SUA au furnizat Ucrainei arme HARM, care au oferit piloților ucraineni capacități de suprimare a apărării aeriene inamice (SEAD) și de distrugere apărarea antiaeriană inamică (DEAD).

Forțele aeriene americane au fost pionierii tacticilor SEAD în timpul războiului din Vietnam. Așa-numitele avioane Wild Weasel (nevăstuică sălbatică) au fost însărcinate cu distrugerea radarelor de apărare antiaeriană inamice pentru a deschide calea avioanelor de atac.

Wild Weasel-urile aveau receptoare radar pentru a localiza apărarea antiaeriană inamică și au fost inițial înarmate cu bombe și, mai târziu, cu rachete speciale care puteau ținti radarele.

Termenul de "nevăstuică sălbatică" își are originea în Proiectul Wild Weasel. Această strategie anti-SAM a US Air Force folosea atacuri directe pentru a suprima apărarea antiaeriană inamică, potrivit Muzeului Național al Forțelor Aeriene ale SUA.

New footage showing an early Ukrainian SEAD mission using US-supplied and integrated AGM-88 HARMs.

UkrAF Su-27 Flankers would fly at near treetop level behind the front before launching off their HARMs.

(Summer ‘22) pic.twitter.com/IOeu7hzUxW