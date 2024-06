Televiziunea de stat rusă flutură războiul nuclear ca sperietoare pentru Occident. „Putem transforma America în cenușă radioactivă"

Televiziunea de stat rusă și propagandiștii Kremlinului au evocat perspectiva izbucnirii unui război nuclear pe fondul războiului în curs de desfășurare din Ucraina, scrie Newsweek.

Invitații emisiunii Lumea Nouă, prezentată de Marina Kim, membră a Dumei de Stat a Rusiei (camera inferioară a parlamentului rus), au discutat despre perspectivele unui război nuclear al țării. Au fost transmise avertismente din partea ministrului adjunct de externe, Serghei Riabkov, potrivit cărora doctrina nucleară a țării ar putea fi modificată din cauza "acțiunilor inacceptabile și escalatorii" ale Occidentului. Doctrina nucleară a Rusiei stabilește condițiile în care aceasta poate folosi astfel de arme.

Un fragment din emisiune a fost distribuit miercuri, 11 iunie, pe X, fostul Twitter, de către Julia Davis, fondatoarea grupului de supraveghere Russia Media Monitor.

„Între timp, în Rusia: figuri proeminente au explicat că dacă Rusia începe un război nuclear, îl poate câștiga", a scris Davis. "De asemenea, au descris folosirea abuzivă a fondurilor alocate pentru neproliferare nucleară și dezarmare pentru a construi capacitățile nucleare ale Rusiei".

