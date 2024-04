Rusia și-a reformat „aproape complet” capacitățile militare după ce a suferit pierderi grele în Ucraina, avertizează SUA

Rusia și-a reformat "aproape complet" capacitățile militare după ce a suferit pierderi grele în Ucraina, a declarat miercuri un înalt oficial american, citat de Business Insider.

"Cred că am evaluat de-a lungul ultimelor două luni că Rusia s-a reconstituit aproape complet din punct de vedere militar", a declarat adjunctul secretarului de stat Kurt Campbell în cadrul unei conferințe găzduite de Center for a New American Security. Campbell a cofondat CNAS, un think tank cu sediul la Washington.

El a spus că Moscova a suferit eșecuri inițiale în timpul războiului din Ucraina, dar s-a „reutilat și acum reprezintă o amenințare pentru Ucraina”.

„Dar nu doar în Ucraina”, a spus Campbell. „Noile sale capacități reprezintă o provocare pe termen lung pentru stabilitatea în Europa și amenință aliații NATO”.

În timp ce a vorbit într-o discuție mai amplă despre securitatea Indo-Pacific, adjunctul secretarului de stat a subliniat că Rusia primește sprijin industrial și comercial din partea Beijingului.

China, principalul rival al SUA în Indo-Pacific, a fost, de asemenea, cel mai mare partener comercial al Rusiei, cu 240 de miliarde de dolari în comerț între ambele națiuni anul trecut.

Guvernele și grupurile de reflecție au oferit analize diferite despre modul în care Rusia își revitalizează armata puternic afectată. Rusia a pierdut aproximativ 315.000 de soldați în primii ani ai războiului, potrivit informațiilor britanice. De asemenea, a pierdut o mare parte din inventarul său aerian și de suport, spun analiștii de război.

În urma acestor pierderi, liderul rus Vladimir Putin a pus complexul militar-industrial al națiunii sale pe picior de război, concentrându-și economia pe producerea de obuze, arme și echipamente.

În decembrie, armata britanică spunea că Rusiei va avea nevoie probabil de 10 ani pentru a-și completa trupele terestre cu forțe înalt calificate, invocând o „tranziție către o armată de masă de calitate inferioară ”.

Iar în ianuarie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus că Rusia construiește o armată care ar putea ataca NATO, dar care probabil va atinge o astfel de capacitate doar în „cinci până la opt ani”.

Lituania a stabilit această estimare între cinci și șapte ani.

Alții spun că Rusia face progrese constante. Royal United Services Institute, un think tank (grup de experti) de securitate cu sediul la Londra, a susținut în februarie că Moscova și-a întărit trupele în Ucraina de la o forță dezorganizată de 360.000 de soldați în 2023 la 410.000 de soldați mai bine pregătiți în 2024.

„Deși aspirația armatei ruse de a crește în dimensiune la 1,5 milioane de personal nu a fost realizată, recrutorii ating în prezent aproape 85% din țintele lor atribuite pentru a contracta trupe pentru a lupta în Ucraina”, au scris cercetătorii.

Raportul a evidențiat că Rusia produce rapid, de asemenea, aproximativ 1.500 de tancuri și 3.000 de vehicule blindate pe an, dar este puțin probabil să susțină această capacitate, deoarece o mare parte din această producție provine din recondiționarea vehiculelor mai vechi.

Institutul pentru Studierea Războiului, cu sediul la Washington, a declarat că raportul RUSI a indicat că Rusia ar putea fi capabilă să-și susțină pierderile grele încă doi ani.

Între timp, Ucraina suferă din cauza scăderii sprijinului SUA, deoarece liderii Congresului blochează ajutoare de miliarde – inclusiv muniție și arme, atât de necesare – pentru politica internă.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că stocurile epuizate de muniție ale țării sale dezactivează puternic forțele sale, pe măsură ce Rusia avansează încet în est.

Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care a blocat anterior un pachet de 60 de miliarde de dolari către Ucraina, a propus recent un plan de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța Kievul. Încă nu este clar cât de mult sprijin va primi acel plan.