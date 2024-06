Răspunsul lui Moscovei la „deidolarizarea forțată“ a Rusiei de către SUA. ”Transformăm viaţa în Occident într-un coşmar complet“

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, consideră că este necesar să se răspundă sancţiunilor occidentale. Pe canalul său Telegram, el a cerut să transforme viaţa în Occident într-un „coşmar complet”, provocând daune maxime ţărilor ostile.

„În fiecare zi trebuie să încercăm să provocăm un rău maxim acelor ţări care au impus aceste restricţii împotriva ţării noastre şi a tuturor cetăţenilor noştri”, a spus şeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse. „Trebuie să provocăm daune peste tot, să paralizăm activitatea companiilor lor şi a organismelor guvernamentale. Să provocăm probleme în cele mai importante tehnologii ale lor şi să le lovim fără milă, distrugându-le literalmente energia, industria, transporturile, serviciile bancare şi serviciile sociale”.

„Le transformăm viaţa într-un coşmar complet nebun”, a conchis Medvedev, oferindu-se să se ghideze după principiul Vechiului Testament „ochi pentru ochi”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, după introducerea sancțiunilor americane împotriva Bursei de Valori din Moscova, care a încetat să mai tranzacționeze în dolari și euro, că banca centrală rusă "este capabilă să asigure stabilitatea". Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că Rusia ia în considerare acțiuni de retorsiune.

"Să pornim de la declarațiile făcute de banca centrală. De fapt, banca centrală poate asigura stabilitatea pe toate piețele, ceea ce face", a declarat Peskov, comentând sancțiunile americane, potrivit agenției ruse de propagandă Interfax.

În plus, Peskov a declarat că Rusia pregătește "acțiuni de retorsiune", fără a intra în detalii.

„Ne gândim la acțiunile care vor servi cel mai bine intereselor noastre", a spus Peskov.

Rușii s-au înghesuit să cumpere dolari

Rusii s-au înghesuit pentru a cumpăra dolari americani după ce Bursa de la Moscova a aplicat o suspendare imediată a tranzacțiilor cu dolari și euro ca răspuns la noile sancțiuni americane, pare să arate un video care circulă pe rețelele de socializare.

RUBLE IS COLLAPSING

In St. Petersburg, Russia lines are forming at money changers after the news broke about the new US sanctions that caused the suspension of currency trading on the Moscow Exchange.

