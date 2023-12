Trupele ruse se predau „în grupuri” în Ucraina: „Suntem trupe nenorocite de asalt, nu de apărare teritorială”

„Grupuri întregi” de soldați ruși se predau în masă din cauza „atitudinii inumane” a comandanților lor, susține armata ucraineană.

Potrivit lui Oleksandr Ștupun, purtătorul de cuvânt al Grupării de Trupe Tavria, tot mai mulți soldați ai Moscovei resping, de asemenea, ordinele de a ataca pozițiile ucrainene.

Vorbind la televiziunea națională, Ștupun a spus: „Trebuie remarcat că grupuri întregi de soldați ruși sunt văzute predându-se.

„Unul dintre motivele pentru care inamicul face asta este ceea ce aș spune este atitudinea inumană din partea comandamentului lor.

„Pentru că au refuzat să se desfășoare pentru atacuri fără rost sau pentru alte infracțiuni, unii ofițeri îi dezbrăcau în frigul iernii și îi țineau în gropi, îi băteau și îi amenințau cu executarea.”

Există o mulțime de dovezi care susțin afirmația lui Ștupun – luna trecută a apărut un videoclip în care soldații ruși sunt bătuți și forțați să sape gropi în care au fost puși să stea ore în șir.

Videoclipul – postat online de grupul rus anticorupție Gulagu.net – arată un număr de bărbați culcați la pământ în timp ce sunt bătuți de bastoane.

Mai târziu, în filmare, un alt soldat trage în mod repetat cu o armă la câțiva centimetri de capul unui soldat, ratându-l la mustață.

"We haven't seen or held an assault rifle yet," Russian soldiers complain that they are being sent to the front without training.

But that's exactly what Putin's plan is — he has a huge amount of human resources for "meat assaults". pic.twitter.com/LLbW5ogMXr