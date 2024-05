Rusia poate cuceri țările baltice mai repede decât poate reacționa NATO, avertizează GUR

Dacă vecinii Ucrainei nu găsesc o modalitate de a-și spori producția de apărare pentru a ajuta Ucraina, se vor afla și ei în cele din urmă în vizorul Rusiei, a declarat Vadim Skibițki, adjunctul șefului Serviciului de informații al armatei Ucrainei, într-un interviu acordat publicației The Economist.

Acesta a sugerat, de asemenea, că Rusia ar putea cuceri statele baltice în șapte zile, în condițiile în care timpul de răspuns al NATO la măsurile prevăzute la articolul 5 este de 10 zile.

Potrivit lui Skibițki, curajul și sacrificiul Ucrainei au oferit Europei un avantaj pe termen lung, eliminând pentru cel puțin un deceniu amenințarea imediată a forțelor aeropurtate și a corpului de pușcași marini ai Rusiei, care odată speriau lumea.

"Întrebarea este dacă Europa va întoarce favoarea. Noi vom continua să luptăm. Nu avem de ales. Vrem să trăim. Dar rezultatul războiului [...] nu depinde doar de noi", a adăugat el.

Mulți politicieni și experți și-au exprimat opinia că Putin nu se va opri la Ucraina. Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, este de asemenea de părere că, în cazul unei ocupații totale a Ucrainei, dictatorul rus nu se va opri la granițele UE.

Ads

Putin este gata să calce pe urmele lui Stalin și să ocupe statele baltice

Cea mai probabilă țintă militară a lui Putin nu sunt Țările de Jos, Finlanda sau Polonia, ci statele baltice. Pe de o parte, conducerea rusă nu poate ierta Letonia, Lituania și Estonia (una dintre primele republici ale URSS care și-a declarat independența) pentru evenimentele din 1990. Pe de altă parte, Kremlinul se teme de transformarea Mării Baltice într-o „mare internă NATO” după ce Finlanda și Suedia au aderat la Alianță. Pentru a „deschide o fereastră către Europa”, Putin este gata să calce pe urmele lui Stalin și să ocupe statele baltice, avertizează analistul Zerkalo Nedeli, Volodimir Kravcenko.

Scenariul unui atac rusesc asupra acestor state baltice pare realist nu numai pentru că au forțe armate slabe, ci și pentru că nu există o certitudine de 100% că NATO va invoca articolul 5. Alimentarea agresivității Kremlinului vine și din perspectiva revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, precum și identificarea nepregătirii organizatorice și tehnice a Occidentului pentru o confruntare armată pe termen lung în condițiile unui război modern.

Ads

După cum s-a dovedit, țările - membre ale Alianței, care nici măcar nu participă la ostilități, nu au muniții și echipamente pentru a sprijini pe deplin Ucraina într-un război de mare intensitate. Și repornirea industriei de apărare necesită timp și bani. Statele aliate cresc încet producția de tancuri, sisteme de apărare antiaeriană, artilerie și muniție, care sunt atât de necesare pentru ca Ucraina să țină piept rușilor. Și majoritatea țărilor NATO nu au atins niciodată nivelul declarat al cheltuielilor militare de 2% din PIB.

Încrederea în sine a lui Putin crește pe fondul dezacordurilor politice dintre SUA și UE privind sprijinul pentru Ucraina și solicitări din ce în ce mai puternice pentru discuții cu Rusia și înghețarea conflictului. Desigur, Moscova nu poate să nu se bucure de rezultatele sondajelor de opinie ale vest-europenilor, care arată o dorință extrem de scăzută a populației țărilor UE de a-și apăra țara în cazul unui atac.

Ads

Occidentului nu trebuie să aștepte „efectul Pearl Harbor”

Pe acest fond, ministrul de Externe al Lituaniei, Gabrielus Landsbergis, a avertizat aliații împotriva repetării greșelilor istorice și solicită Occidentului să nu aștepte „efectul Pearl Harbor”.

Consiliul German pentru Relații Internaționale (DGAP) consideră că, dacă războiul din Ucraina va fi înghețat, Rusia va avea nevoie de șase până la zece ani pentru a-și redirecționa producția actuală pentru a-și reconstrui forțele armate la nivelul la care poate ataca NATO. Mai mult, puterea de luptă a armatei ruse va depăși potențialul actual de descurajare al Alianței într-un război convențional în Europa. Experții germani presupun că țările membre NATO din Europa au la dispoziție cinci până la nouă ani pentru a se pregăti să respingă un posibil atac rusesc.

La rândul lor, Varșovia prezice că au trei ani să se pregătească pentru un astfel de scenariu. Potrivit șefului Biroului Securității Naționale, Jacek Severa, complexul militar-industrial rus funcționează în trei schimburi și poate reconstrui armata rusă în următorii trei ani. „Dacă dorim să evităm războiul, țările NATO de pe flancul estic ar trebui să accepte un orizont de timp mai scurt, de trei ani, pentru a se pregăti pentru confruntare. Acesta este momentul în care ar trebui creat un potențial pe flancul estic, care ar fi un semnal clar pentru a descuraja agresiunea”, a spus Severa.

Ads

Cu toate acestea, aceste estimări sunt prea optimiste: Europa nu are nici cinci, nici trei ani. În Ucraina, experții cred că o campanie militară împotriva statelor baltice poate începe încă din 2025, iar pentru o invazie nu este necesară înghețarea războiului cu Ucraina: Putin poate duce război pe mai multe fronturi în același timp.

Deși greoi, în Europa are loc o regândire treptată a amenințării emanate de Rusia. În primul rând, sub presiunea Statelor Unite, țările europene au început să crească cheltuielile pentru apărare. În al doilea rând, sub influența agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, UE și țările NATO își revin treptat din hipnoza lui Putin și evaluează mai realist riscurile prezentate de Kremlin. Dar totul se întâmplă foarte încet. Și europenii s-ar putea să nu aibă timp să realizeze că ei înșiși vor fi următoarele victime ale atacului Rusiei, susține analistul Zerkalo Nedeli, Volodimir Kravcenko.

Prețul pentru această lipsă de dorință de a răspunde prompt la riscurile din Rusia va fi moartea oamenilor, distrugerea satelor și orașelor - tot ceea ce europenii observă în prezent în Ucraina, conchide acesta.

Ads