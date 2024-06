Fosta stilistă al lui Volodimir Zelenski a murit pe front. Visa să se întoarcă în Crimeea natală

Fosta stilistă personală a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care servea în armată, a murit din cauza unei insuficiențe cardiace, a anunțat postul de știri ucrainean Suspilne Crimea, citat de Newsweek.

Șura Riazanțeva, al cărei indicativ de apel era Ialta, era stilistă și creatoare de costume pentru canale de televiziune și celebrități din Ucraina înainte ca Rusia să își lanseze invazia la 24 februarie 2022, ceea ce a determinat-o să se alăture Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei. Ulterior, ea s-a alăturat Forțelor de Asalt Aeropurtate.

Riazanțeva a declarat că l-a îmbrăcat pe Zelenski, care a fost actor înainte de a intra în politică, și pe actorii companiei de producție de divertisment TV Kvartal 95, potrivit Suspilne Crimea.

O persoană identificată ca fiind sora Șurei Riazanțeva, Valeria Riazanțeva, a anunțat moartea stilistei, scriind în ucraineană pe Facebook marți: "Din păcate, Șuroșka nu mai este..."

Serviciul de presă al Brigăzii 78 parașutiști a confirmat pentru Suspilne Crimeea că Riazanțeva a murit din cauza unei insuficiențe cardiace, citând certificatul medical al acesteia.

Nu este clar dacă Riazanțeva a murit în timpul luptei. Miroslava Peța, un corespondent BBC care acoperă Ucraina, a împărtășit o fotografie a Șurei Riazanțeva și o fotografie a bunicilor ei care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial într-o postare pe X.

Shura Ryazantseva (call sign Yalta), former Zelensky's personal stylist, was killed in action. She was dreaming about coming back to her native Crimea & starting a family.

Her grandparents met while fighting Nazis during WWII. 80 years after D-Day, Shura lost her life to Russia. pic.twitter.com/PpC8Ii4jMA