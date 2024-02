Ce așteaptă Ucraina și de ce ajutorul SUA îi poate determina viitorul

Rusia şi-a axat atacul masiv cu drone şi rachete din ultima vreme în Ucraina asupra companiilor complexului militar-industrial ucrainean care produc rachete, obuze şi drone.

Ucraina a îndemnat Occidentul să accelereze și să mărească livrările de obuze de artilerie, după ce miercuri un atac major cu rachete și drone rusești asupra Kievului și a altor regiuni a provocat cel puțin patru morți în capitală și peste 40 de răniți. Oficialii au declarat că o persoană a fost, de asemenea, ucisă în regiunea Nikolaev.

Între certurile interne ale republicanilor şi conflictul cu preşedintele Joe Biden, Congresul american a fost din nou paralizat miercuri, incapabil să valideze un pachet financiar pentru Ucraina sau Israel, comentează AFP.

Senatorii au respins după-amiaza un text care ar fi deblocat noi fonduri pentru aceste două ţări aflate în război şi ar fi reformat sistemul migratoriu al Statelor Unite, deşi au fost negocieri dure luni de zile.

Sub presiunea lui Donald Trump, care încă păstrează un control enorm asupra trupelor sale în Congres, majoritatea republicanilor au votat în cele din urmă împotrivă - chiar şi cei care l-au susţinut iniţial.

Senatul ar urma să-şi încerce din nou norocul cu un alt text al cărui rezultat este mai incert. Este vorba despre acelaşi proiect de lege ca şi primul, pur şi simplu fără reforma migratorie.

Ads

Statele Unite, principalul susţinător militar al Ucrainei, cu peste 110 miliarde deja deblocate de Congres, se luptă de luni de zile să trimită noi fonduri Kievului.

Statul major democrat, la conducere în Senat, explorează o serie de scenarii pentru a valida acest ajutor cu orice preţ.

Dar riscul rămâne de fiecare dată acelaşi: ca aceste iniţiative să se lovească de un zid de parlamentari trumpişti, majoritari în Camera Reprezentanţilor, şi care refuză să deblocheze cel mai mic cent în plus pentru Kiev, în ciuda cererilor repetate ale lui Joe Biden.

Or, pentru a fi promulgat, acest ajutor trebuie să fie adoptat de ambele camere ale Congresului american.

Şeful diplomaţiei ucrainene Dmitro Kuleba, care de luni de zile presează Statele Unite să trimită noi fonduri pentru a contracara Rusia, a regretat miercuri situaţia "confuză".

"Ieri seară, am primit de la Washington un raport final despre posibilele scenarii, iar unele dintre ele sunt demne de thrillere", a declarat Kuleba. "Totul este foarte confuz, depinde de mulţi factori şi poate merge la dreapta sau la stânga sau drept înainte", a adăugat el.

Ads

Eşecul adoptării de noi fonduri ar fi o mare dezamăgire pentru Ucraina, a cărei contraofensivă din vară a eşuat în mare măsură.

Ar fi, de asemenea, o înfrângere importantă pentru Joe Biden în faţa partenerilor săi europeni, care la 1 februarie au aprobat un pachet de ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Kiev.

Întrebarea este ce mai poate spera Ucraina să realizeze. Este posibil ca Ucraina sau Rusia să desfășoare o operațiune militară mai reușită în acest an decât se așteaptă experții. Dar cel mai probabil rezultat al ostilităților din acest an va fi o continuare a impasului. Acest impas va determina cum se va termina războiul, notează The New York Times.

Ucraina vrea să-și elibereze tot teritoriul și ucrainenii cred în capacitatea lor de a riposta. Au apărat Kievul, au eliberat Hersonul și au împins Rusia departe de Harkov în 2022. Forțele armate ale Ucrainei sunt mai întărite în luptă decât oricare altele din Europa, au devenit mai sofisticate datorită introducerii tehnologiei americane. Au evitat cel mai rău rezultat posibil: înfrângerea totală, răsturnarea guvernului lor democratic și stabilirea stăpânirii ruse. Mulți ucraineni cred acum că îngăduințele Rusiei vor însemna că frații lor de pe front lor au murit în zadar.

Ads

Banii americani sunt cei care asigură puterea militară a Ucrainei

Dar situația nu este prea reconfortantă. Ucraina a pierdut aproape o cincime din teritoriul său. În 2014, Rusia a pus mâna pe Crimeea și a organizat o rebeliune separatistă în parte din Donbas. De asemenea, armata ucraineană rămâne fără muniție și echipament. Deși Europa a aprobat recent alocarea a 54 de miliarde de dolari în ajutor economic, banii americani sunt cei care asigură puterea militară a Ucrainei. Dacă Ucraina nu poate obține ceea ce are nevoie pentru a învinge Rusia, despre ce fel de înțelegere putem vorbi?

Vladimir Putin ar putea fi de acord cu un acord care să-i ofere teritoriul pe care l-a ocupat și să forțeze Ucraina să rămână neutră, oprindu-i integrarea cu Europa. Ucrainenii numesc acest acord capitulare. Dar fără ajutor american suplimentar, ei ar putea fi forțați să o facă.

Ads

„O înțelegere mai bună [decât capitularea] pentru Ucraina ar fi să i se returneze cel puțin unele dintre teritoriile ocupate, precum și o promisiune că Statele Unite și Europa o vor ajuta să se apere de Rusia. Poate că atunci Putin se va gândi de două ori la alte atacuri. „Într-un astfel de scenariu, Ucraina s-ar putea să nu se alăture imediat NATO sau Uniunii Europene, perspectiva aderării care a devenit cauza principală a invaziei ruse”, scrie NYT.

Dar pentru ca acest acord să devină posibil, Ucraina are nevoie de o armată mai rezistentă care să submineze eforturile militare ale Federației Ruse. Armata rusă a fost învinsă, a pierdut multe arme, modernizarea sa a fost amânată de ani buni. Dacă pachetul de ajutor propus de 60 de miliarde de dolari SUA va fi aprobat vreodată, ar putea facilita loviturile ucrainene în spatele liniei frontului. Adică, ajutorul financiar de la Congres poate fi diferența dintre o afacere proastă și una mai bună.