America și-a dublat capacitatea și acum poate produce 360.000 de obuze pe an - mai puțin de o zecime din ceea ce are nevoie Ucraina.

Ucraina are nevoie de mai mulți soldați decât poate mobiliza și de mai multe resurse materiale decât le pot oferi Statele Unite. Această realitate trebuie să stea la baza oricărei politici viitoare față de Ucraina — de la asistența continuă a Congresului până la cursul diplomatic ales de președinte. Administrația Biden pune din ce în ce mai multă presiune asupra republicanilor pentru a acorda Ucrainei un pachet de ajutor suplimentar în valoare de peste 60 de miliarde de dolari. Joe Biden nu a reușit să precizeze nici măcar faptele de bază - de ce are nevoie Ucraina și cum acest ajutor va schimba starea reală a lucrurilor pe teren, scrie senatorul republican JD Vance în The New York Times.

Biden sugerează că un ajutor suplimentar de 60 de miliarde de dolari înseamnă diferența dintre câștigarea și pierderea războiului dintre Rusia și Ucraina. Acest lucru este, de asemenea, incorect. 60 de miliarde de dolari reprezintă doar o mică parte din ceea ce va fi necesar pentru a schimba cursul războiului în favoarea Ucrainei. Dar nu este vorba doar de dolari. De fapt, SUA nu au suficientă capacitate pentru a produce cantitatea de arme de care are nevoie Ucraina pentru a câștiga, susține congresmanul american.

Anul trecut, ministrul apărării al Ucrainei a raportat că necesarul de bază al Kievului pentru proiectile de 155 mm este de peste 4 milioane pe an. De la începutul războiului, SUA au făcut multe eforturi pentru a crește producția acestor obuze. Statele Unite și-au dublat capacitatea și acum pot produce 360.000 de obuze pe an - mai puțin de o zecime din ceea ce are nevoie Ucraina. Scopul administrației este de a crește această cifră la 1,2 milioane — 30% din necesarul — până la sfârșitul anului 2025. Va costa scump contribuabilii americani.

În ceea ce privește sistemele de rachete Patriot, aceasta este principala armă a apărării antiaeriene a Ucrainei. Problema este că SUA produc doar 550 de unități pe an. Dacă pachetul de ajutor suplimentar aflat în prezent în discuție în Congres este adoptat, SUA ar putea crește producția anuală la 650 de unități, dar aceasta ar fi totuși mai puțin de o treime din ceea ce are nevoie Ucraina. Nu numai Kievul are nevoie de aceste arme. Dacă China ar ataca Taiwanul, sistemul de rachete Patriot ar fi esențial pentru apărarea sa.