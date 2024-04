Victoria Rusiei în Ucraina ar avea consecințe devastatoare pentru apărarea NATO. Polonia, Ungaria, Slovacia și România sunt amenințate

Actuala dezbatere americană privind acordarea de asistență militară suplimentară Ucrainei se bazează în parte pe presupunerea că războiul va rămâne în impas, indiferent de acțiunile SUA. Această presupunere este falsă, spus analiștii Institutului pentru Studiul Războiului de la Washington (ISW).

Rușii ies din războiul pozițional și încep să aibă câștiguri pe câmpul de luptă din cauza întârzierilor în furnizarea de asistență militară americană pentru Ucraina. Armata ucraineană nu poate menține acum liniile actuale fără reluarea rapidă a asistenței americane, în special a apărării antiaeriene și a artileriei pe care numai SUA le pot furniza rapid și la scară largă.

Lipsa apărării antiaeriene a expus unitățile ucrainene din prima linie avioanelor rusești care aruncă acum mii de bombe asupra pozițiilor defensive ucrainene pentru prima dată în acest război.

Lipsa artileriei ucrainene le permite rușilor să folosească coloane blindate fără a suferi pierderi prohibitive pentru prima dată din 2022. Rușii își forțează și avansează încet, dar constant pe mai multe sectoare ale frontului.

De la începutul acestui an, forțele rusești au pus stăpânire pe peste 360 de kilometri pătrați. Avansurile rusești se vor accelera în absența unei acțiuni americane urgente. Factorii de decizie politică din SUA trebuie să internalizeze realitatea că întârzierea sau oprirea în continuare a asistenței militare americane va duce la câștiguri dramatice ale Rusiei mai târziu în 2024 și în 2025 și, în cele din urmă, vor duce la victoria rusă, avertizează ISW.

