Putin va escalada, nu va pune capăt războiului din Ucraina. Vrea Harkovul și Odesa

Președintele rus Vladimir Putin este hotărât să cucerească Ucraina, mizând că poate rezista mai mult decât susținătorii occidentali ai Kievului și că poate câștiga pe câmpul de luptă, scrie Bloomberg. Și asta în ciuda progreselor reduse ale forțelor de ocupație rusești.

Publicația a citat patru surse familiare cu strategia militară a Kremlinului, spunând că Putin este încurajat de un nou mandat de șase ani la putere și de o încercare de a da vina pe Ucraina pentru atacul terorist de la sala Crocus de la periferia Moscovei în care au murit 144 de oameni. Prin urmare, el este hotărât să-și atingă obiectivele militare după ce contactele diplomatice anterioare cu SUA s-au încheiat neconcludent la sfârșitul anului trecut.

Oficialii americani au spus că nu au văzut semne că „președintele” rus ar vrea serios să găsească modalități de a pune capăt ostilităților. Statele Unite au respins ideea negocierilor de încetare a focului fără participarea Ucrainei.

„Putin va escalada. Scopul său este victoria”, a declarat Aleksei Muhin, șeful Centrului de Informații Politice din Moscova, care oferă servicii administrației președintelui Federației Ruse.

Bloomberg a remarcat că Rusia nu are suficiente forțe pentru a face o străpungere decisivă, iar Ucraina, la rândul său, încearcă să-și aprovizioneze trupele cu muniție. Prin urmare, nu există semne că oricare dintre părți va forța o încetare a ostilităților în viitorul apropiat. După așa-zisa sa victorie electorală, Putin a intensificat atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene și a spus că nu este interesat să acorde Ucrainei și aliaților săi timp să se rearmeze dacă vor accepta o pauză a ostilităților.

Agenția a menționat că Putin, fără dovezi, a acuzat Ucraina de implicare în atacul asupra sălii de concert din 22 martie. Și asta în ciuda faptului că „Statul Islamic” și-a asumat responsabilitatea. Și oficialii americani susțin că acest grup este singurul responsabil. Acest lucru a provocat speculații că Kremlinul ar putea pregăti terenul pentru pașii de escaladare a războiului, inclusiv potențialul unei alte mobilizări a rezerviștilor, chiar dacă economia Rusiei se luptă deja cu deficitul de forță de muncă.

Bloomberg a reamintit cuvintele ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, că Rusia intenţionează să formeze două noi armate combinate, 14 divizii şi 16 brigăzi până la sfârşitul acestui an. Până acum, armata și-a extins rândurile prin atragerea de noi recruți cu promisiuni de salarii generoase și își propune să recruteze cel puțin 250.000 de soldați până în 2024. Șoigu spune că trupele sale „continuă să împingă formațiunile ucrainene spre vest”.

Noi operațiuni ofensive majore

Cu toate acestea, după cum a adăugat publicația, deocamdată Rusia ar putea încerca să organizeze noi operațiuni ofensive majore pentru a pune mâna pe orașe precum Harkov sau Odesa. Planul anunțat de Putin de a crea o zonă-tampon în Ucraina pentru a proteja regiunile de graniță ale Rusiei de atacuri sporite pare, de asemenea, imposibil de realizat fără trupe suplimentare.

În același timp, nu toată lumea din Rusia crede în capacitatea armatei ruse de a captura Harkov. Bloomberg l-a citat pe șeful Centrului pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor, un think tank de apărare din Moscova, Ruslan Puhov, care a declarat: „Nu cred că Harkovul poate fi cucerit. Kremlinul nu are suficiente forțe pentru o astfel de sarcină, iar orașul este prea mare. Pentru o adevărată breșă în acest război, Rusia are nevoie de capacități de comunicare mult mai bune, arme mult mai precise și mult mai mulți oameni.”

Bloomberg subliniază că Ucraina se confruntă cu propriile provocări, care sunt în creștere. Agenția a menționat semnarea de către președintele Volodimir Zelenski a proiectului de lege privind scăderea vârstei de recrutare pentru serviciul militar de la 27 la 25 de ani. Bloomberg a remarcat că așa încearcă armata să-și reînnoiască rândurile epuizate.

După ce nu i-a reușit contraofensiva de anul trecut, armata ucraineană se luptă acum cu o lipsă din ce în ce mai acută de muniție, deoarece republicanii din Congresul SUA amână un pachet de ajutor militar de 60 de miliarde de dolari.

„Supraviețuirea Ucrainei este în joc”

După capturarea orașului de est Avdiivka, important din punct de vedere strategic, Rusia a profitat de ocazie pentru a avansa pe întreaga linie a frontului. Până acum, a obținut doar succese locale, deși Zelenski a avertizat într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru Washington Post că întârzierile în ajutorul american înseamnă că „ne vom retrage, pas cu pas”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a încercat să ridice miza vorbind despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru a preveni victoria Rusiei, deși a primit un răspuns prudent din partea SUA și a altor aliați cheie europeni.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a avertizat luna trecută că „supraviețuirea Ucrainei este în joc” și s-a angajat să continue să ofere ajutor militar.

„Dacă această problemă nu este rezolvată pe termen lung, așa cum decurge războiul acum, lucrurile vor începe să arate foarte rău pentru Ucraina până în toamnă”, a spus Dara Massikot, membru la Carnegie Endowment for International Peace și fost analist al Potențialul militar rus la Departamentul de Apărare al SUA.

Perspectiva ca Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă după alegerile prezidențiale, a remarcat Bloomberg, ridică, de asemenea, îngrijorări în Ucraina și Europa că sprijinul militar din partea Statelor Unite ar putea scădea.

În prezent, potrivit estimărilor Bloomberg, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014.