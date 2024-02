Rusia anunţă vineri, 9 ianuarie, că a ”neutralizat” în noaptea de joi spre vineri 19 drone ucrainene în patru regiuni şi la Marea Neagră - un atac care a vizat în principal infrastructuri energetice -, iar ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a inspectat un post de comandament în Ucraina, relatează AFP.

”O tentativă a regimului de la Kiev de a comite un atac terorist cu 19 drone aeriene contra unor instalaţii pe teritoriul rus a fost împiedicată”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

”Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus drone în regiunile Kursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) şi deasupra Mării negre (6)”, precizează ministerul.

În regiunea Orel, situată la aproximativ 300 de kilometri sud-vest de Moscova, atacul a vizat instalaţii energetice, fără să facă victime, anunţă pe Telegram guvernatorul regional Andrei Klîcikov.

În regiunea Krasnodar (sud), un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la Rafinăria de petrol Ilski, anunţă într-un comunicat serviciile locale de intervenţie - care nu fac nicio legătură între acest incendiu şi atacul cu drone.

Această rafinărie a fost vizată într-un atac cu dronă anul trecut.

Alte imagini apărute ieri arată un incendiu uriaș generat de explozia unei conducte de gaz în regiunea Perm din Rusia. Trenul de marfă adiacent, de asemenea, a luat foc.

Un alt incendiu uriaș a fost semnalat în cursul zilei de joi, 8 februarie, pe insula Vasilyevsky din centrul orașului Sankt Petersburg.

De la începutul ofensivei împotriva Ucrainei, în februarie 2022, teritoriul rus este vizat cu regularitate în bombardamente şi atacuri cu drone imputate Kievului.

Armata rusă anunţă vineri că ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a efectuat o inspecţie la un post de comandament al forţelor ruse implicate în operaţiuni în Ucraina.

