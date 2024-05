Ucraina provoacă panică la Moscova: Rusia nu poate opri această armă a Kievului, care face furori VIDEO

Războiul din Ucraina declanșat de Vladimir Putin în urmă cu peste 800 de zile se află într-o continuă dinamică, iar acțiunile de pe front sunt de cele mai multe ori surprinzătoare. Kievul provoacă panică la Moscova, din cauza faptului că Rusia nu poate opri o armă ucraineană, o dronă care transportă exploziv și face furori adânc în teritoriul inamicului, lovind instalațiile petroliere.

Ucraina a atacat din ce în ce mai mult instalațiile militare și energetice rusești cu drone cu rază lungă de acțiune. O armă pe care s-a bazat Ucraina este, în esență, un mic avion plin de explozibili, potrivit Business Insider.

Rusia pare că nu poate opri această dronă ucraineană în stil Cessna care, în comparație cu rachetele, este practic o „fortăreață zburătoare” cu o bombă la bord. Kievul s-a bazat recent pe această dronă asemănătoare unui avion Cessna pentru a efectua cel puțin două lovituri de succes.

În ultimele săptămâni, Ucraina s-a bazat pe o armă neobișnuită pentru a efectua lovituri în adâncul teritoriului rus: o aeronavă mică fără pilot, plină cu explozibili, care seamănă cu unele variante ale aeronavei Cessna cu elice.

Avioanele ușoare, cu aripi fixe, observate în atacurile din această primăvară, călătoresc la altitudini joase și se mișcă semnificativ mai lent decât ar putea o rachetă cu rază lungă de acțiune, totuși s-au dovedit capabile să evite sistemele de apărare aeriană ale Moscovei și să călătorească nevătămate sute de km pentru a-și atinge țintele adânc în teritoriul inamic.

Experții spun că aceste avioane subliniază succesul programului inovator de drone cu rază lungă de acțiune al Ucrainei, pe care Kiev l-a folosit pentru a urmări instalațiile militare și energetice ale Rusiei.

La începutul lunii aprilie, Kiev a folosit un Aeroprakt A-22 Foxbat modificat pentru a ataca o fabrică de producție de drone din Republica Tatarstan din Rusia. Avionul sport mic, ultraușor, a fost dezvoltat și este fabricat în Ucraina și costă mai puțin de 90.000 de dolari pe unitate.

Avionul poate călători, de asemenea, cu viteze de până la 130 mph (209 km/h) (mult mai lent decât o rachetă de croazieră, care poate zbura la viteze de peste 500 mph (800 km/h), sau o rachetă balistică, care este semnificativ mai rapidă) și poate fi configurat cu explozibili în interiorul cabinei.

Se pare că Ucraina a încercat lovituri suplimentare cu drone ca acesta mai târziu în cursul lunii, deși nu este clar cât de succes au avut acestea de fapt. Săptămâna trecută, o aeronavă care arată similar cu A-22 a fost văzută într-un atac asupra unei rafinării de petrol din Republica Bashkortostan, chiar mai adânc în Rusia.

Fabian Hoffmann, cercetător doctor la Universitatea din Oslo și expert în securitate, a scris anterior că „în lumea sistemelor de rachete” aeronava este „practic o fortăreață zburătoare”.

Aeronava pare să opereze la o altitudine relativ scăzută, așa cum se vede în filmare, ceea ce face mai dificilă urmărirea radarului. Și dacă Ucraina poate găsi un coridor care nu are o acoperire adecvată de apărare aeriană, atunci drona poate pătrunde efectiv chiar prin teritoriul rus, a spus Hoffmann. În plus, având în vedere designul său, aeronava ar putea fi, de asemenea, confundată cu un avion civil, mai degrabă decât cu o amenințare.

Dar stabilirea unor contramăsuri adecvate pentru a se apăra în mod consecvent și eficient împotriva amenințărilor de la joasă altitudine, cu mișcare lentă poate fi o provocare, și nu doar pentru Rusia, a explicat Gordon Davis Jr., un general-maior pensionat al armatei SUA.

„Aceasta este o vulnerabilitate în momentul de față pe care ucrainenii o exploatează în avantajul lor”, a declarat Davis, un membru al programului transatlantic de apărare și securitate la Centrul pentru Analiza Politicii Europene.

The Ukrainian drones are in fact slow-flying ultralight planes. They flew at least 1,300 km - likely even 1,500 km - before hitting the refinery in Bashkortostan. The Russian air defense is not existent.

Source: Telegram / Mash pic.twitter.com/JzjMc83uA4