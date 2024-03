O dronă-kamikaze ar fi lovit o unitate militară de la Tiraspol. Un elicopter ar fi fost distrus

O dronă-kamikaze ar fi atacat duminică o unitate militară din Tiraspol, iar în rezultat a fost distrus un elicopter MI 8 aflat la sol, scrie presa controlată de regimul separatist din stânga Nistrului. Acest incident are loc în ziua alegerilor prezidențiale ruse, la care participă mii de ruși domiciliați în raioanele de est ale R. Moldova.

Potrivit unor imagini video, drona-kamikaze s-a ciocnit de elicopter.

Sursa citată mai scrie că drona-kamikaze ar fi venit din direcția unui pod aflat la frontiera cu Ucraina.

"Nu au fost înregistrate victime. Pe acest caz a fost pornit un dosar penal", susțin așa-zisele organe de drept de la Tiraspol.

Din imaginile postate pe canalele de Telegram se văd rămășițele dronei, iar cei din stânga Nistrului anunță că nu au fost înregistrate pierderi de vieți omenești.

La 17 martie, un elicopter militar a fost distrus pe teritoriul unei unități militare din Tiraspol (teritoriu al Republicii Moldova controlat de separatiștii pro-ruși din așa-numita "Republică Moldovenească Transnistreană"), a informat postul de presă local TV PMR.

Acesta a distribuit o înregistrare video care arată un obiect asemănător unei drone care se apropie de elicopter, urmat de o explozie și un incendiu. Elicopterul este apoi prezentat ca fiind complet distrus. Nu sunt furnizate detalii.

Portaluri de știri și canale din rețeaua Telegram afiliată regimului de la Tiraspol au început să publice știri însoțite de fotografii despre o presupusă explozie în jurul orelor 16:30 - 16:45, făcând trimitere la informația MGB.

Însă pe pagina web a acestei structuri din administrație republicii nerecunoscute transnistrene nu apăruse la acea oră nicio informație de acest fel.

Presupusul incident are loc în ziua în care locuitorii regiunii transnistrene au votat în alegerile prezidențiale ruse, la șase secții de votare deschise de Rusia în stânga Nistrului, în ciuda împotrivirii guvernului de la Chișinău.

Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată relatările de la Tiraspol despre presupusul atac cu dronă.

Unele canale de Telegram, inclusiv cel al televiziunii transnistrene „Pervîi Pridnestrovskii” și al portalului rus de stat Sputnik, interzis în R. Moldova pentru propagandă, precizează că nimeni nu a avut de suferit. Altele surse afirmă că incidentul s-ar fi produs la ora 12:00 și mai publică imagini video cu posibila distrugere a unui elicopter de atac.

Biroul de Reintegrare susține că așa-zisul atac cu drona-kamikaze anunțat în stânga Nistrului este o provocare ordinară, pentru a induce "frică și panică în regiune".

"Biroul de Reintegrare a luat legătura cu celelalte autorități ale statului, iar în urma examinării imaginilor video și din schimbul de informații, comunicăm că incidentul în cauză este o tentativă de a provoca frică și panică în regiune. Tehnica militară din imagini nu funcționează de câțiva ani.

Autoritățile de la Chișinău, aflate în contact cu partea ucraineană, nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene", se arată în comunicatul Biroului de Reintegrare.

Footage of an attack and fire at a military facility in Transnistria. One helicopter was destroyed. pic.twitter.com/Iwxzya7BGG