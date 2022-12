Iadul din Bahmut. Rușii bombardează puternic orașul din regiunea Donețk, dar ucrainenii păstrează controlul acestuia VIDEO

Trupele ruse înaintează limitat în apropierea oraşului Bahmut din provincia ucraineană Doneţk, dar armata ucraineană are în continuare controlul asupra oraşului, potrivit ultimului raport militar al Kievului, citat vineri de agenţia EFE.

Fotografiile cu tranşee pline de noroi, păduri devastate şi corpuri pe câmpul de luptă stârnesc comparaţii cu Primul Război Mondial.

Lupte grele au loc şi în apropierea oraşului Avdiivka, tot în Doneţk, în timp ce trupele ruse încearcă de asemenea să avanseze în aceeaşi regiune lângă oraşul Liman care a fost recucerit de trupele ucrainene în noiembrie, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, potrivit Reuters.

După ce s-au repliat din mare parte din provincia nordică Harkov în urma unei contraofensive ucrainene şi de pe malul de vest al fluviului Nipru în regiunea sudică Herson, trupele ruse s-au regrupat acum în provinciile estice Doneţk şi Lugansk şi în ce mai controlează din Harkov, consolidând linia frontului în timp ce continuă să încerce acţiuni ofensive.

This is not an apocalyptic movie, this is #Russia wiping the town of #Bahmut off the face of the earth. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/TRmkBrdSKh

Acestea sunt concentrate în prezent asupra oraşului Bahmut şi în avangarda trupelor ruse acolo se află mercenarii grupării Wagner, potrivit analiştilor ucraineni. Unul dintre aceştia, Olexandr Solonko, ce activează într-o unitate de recunoaştere aeriană a armatei ucrainene, spune că ruşii au superioritate numerică şi ”folosesc acolo multe resurse în soldaţi, artilerie şi avioane de luptă”.

Ruşii au ”mult mai multă muniţie” decât armata ucraineană, remarcă Olexandr Solonko, insistând că trupele ucrainene au nevoie atât de cantităţi suplimentare de muniţii, cât şi de sisteme antiaeriene.

@NATO This is Bahmut! Are you all afraid to give Ukraine a weapon that would allow to end this war? Why are your democratic values ​​so selective? Shouldn't the lives of Ukrainians be valued? pic.twitter.com/U08xZ7yaW4