Încă două milioane de ruși vor trebui să moară pentru ca Putin să-și salveze reputația în Ucraina. Cifrele îngrozitoare ale unui război fără sfârșit

Marti, 26 August 2025, ora 16:55
Cimitir din Rusia unde au fost înmormântați soldați uciși în Ucraina/FOTO:X@Russians_Life

Un nou raport al Ministerului britanic al Apărării arată că Rusia ar avea nevoie de peste patru ani și aproape două milioane de victime suplimentare pentru a cuceri teritoriile pe care Vladimir Putin le-a declarat, unilateral, parte din Federația Rusă. Analiza vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, presează Kievul să accepte o „pace” pe termenii Moscovei.

În toamna anului 2022, Vladimir Putin anunța, cu fast și fără bază legală internațională, anexarea a patru regiuni din estul Ucrainei: Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Peste noapte, acestea au fost redenumite „teritoriu rusesc”. Doar că, la mai bine de doi ani distanță, realitatea de pe teren contrazice retorica Kremlinului: Moscova nu controlează pe deplin niciuna dintre aceste regiuni.

Un nou raport al Ministerului britanic al Apărării, citat de Daily Mail, arată că, la ritmul actual de înaintare și în condițiile pierderilor estimate, Rusia ar avea nevoie de peste 4,4 ani și de aproape 1,93 milioane de victime suplimentare — pe lângă milionul deja pierdut — pentru a obține controlul deplin asupra regiunilor „anexate”.

Este o proiecție sumbră, dar nu imposibilă, spun analiștii, mai ales în condițiile în care Kremlinul pare dispus să sacrifice oricât pentru o victorie simbolică, chiar dacă aceasta ar avea costuri umane, economice și militare catastrofale.

Când „pacea” înseamnă capitulare

În acest context, președintele american Donald Trump propune Ucrainei o „soluție de compromis”: acceptarea pierderii teritoriale în schimbul încheierii războiului. O variantă care, spun analiștii, ar echivala cu o capitulare mascată.

Pentru Kiev, o astfel de opțiune este inacceptabilă. Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric ideea cedării Donbasului: „Toate acele povești că rușii vor cuceri Donbasul până la sfârșitul anului sunt vorbe goale. Ca să-l ocupe, le-ar mai trebui încă patru ani”, a declarat liderul ucrainean, vizibil încurajat de estimările occidentale.

Linia de apărare care ține piept Kremlinului

În spatele acestei încrederi se află ceea ce armata ucraineană numește „centura fortificată” – o rețea de apărare care se întinde de-a lungul regiunii Donețk, între Sloviansk și Kostiantinivka, și care cuprinde obstacole anti-tanc cunoscute sub numele de „dinți de dragon”, tranșee, câmpuri minate și buncăre fortificate.

Este, spun experții militari, cea mai puternică linie de apărare construită în Europa de Est după cel de-Al Doilea Război Mondial. Fiecare metru este apărat cu prețul vieții. „Să cedezi această centură ar însemna să deschizi drumul Rusiei către Harkov și Nipru”, avertizează Matthew Savill, de la Royal United Services Institute (RUSI) din Londra.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) atrage, de asemenea, atenția că pierderea acestor poziții ar pune Ucraina în imposibilitatea de a mai negocia dintr-o poziție de forță. Moscova ar avea liber la noi ofensive.

Misiuni sinucigașe și costuri uriașe pentru câțiva kilometri

Rusia continuă să atace linia defensivă cu valuri de soldați insuficient echipați și slab coordonați. La Dobropillia, în estul regiunii Donețk, trupele ruse au reușit, recent, să pătrundă aproximativ 10 kilometri în teritoriul ucrainean — unul dintre cele mai profunde avansuri din ultimele luni — însă au fost rapid încercuite și respinse de Corpul Azov, o unitate de elită a Gărzii Naționale a Ucrainei.

Unitatea Azov, formată în 2014 și reprofilată pe standarde NATO, a devenit esențială în apărarea frontului estic. Potrivit propriilor rapoarte, în atacul de la Dobropillia, Azov a neutralizat 385 de soldați ruși și a capturat peste 30 de vehicule, inclusiv un tanc.

Un fost pușcaș marin britanic care a luptat alături de ucraineni a descris modul în care Moscova își aruncă oamenii în luptă: „Sunt misiuni sinucigașe. Se deplasează cu scutere electrice sau motociclete, în grupuri mici, fără suport. Sunt imediat anihilați de rețeaua de drone și recunoaștere.”

Cuceriri lente, costuri colosale

Ritmul de înaintare al trupelor ruse este extrem de lent. În decurs de doi ani, Moscova a avansat doar 11 kilometri în zona Torețk și 6,8 kilometri între Bahmut și Ciasiv Yar. Campania de vară anunțată de Kremlin cu mare fast nu a produs decât câteva câștiguri marginale, obținute cu prețul a mii de victime.

Experții americani și britanici vorbesc din ce în ce mai des despre punctul de epuizare al Rusiei, nu al Ucrainei. În ciuda eforturilor disperate de a-și crește producția de arme și muniție, economia rusă este afectată de sancțiuni, inflație și o criză acută de forță de muncă.

Pierderile masive din rândul tinerilor — fie că sunt morți, răniți sau fugiți din țară pentru a evita recrutarea — au afectat puternic piața muncii. Kremlinul încearcă să compenseze cu ajutorul Iranului și Coreei de Nord, inclusiv prin discuții privind trimiterea de trupe nord-coreene pe front.

Un joc politic periculos pe axa Moscova–Washington

În tot acest timp, presiunile diplomatice par să se mute dinspre Moscova către Kiev. Reducerea ajutorului militar american, coroborată cu apelurile lui Donald Trump pentru negocieri, consolidează poziția Rusiei pe frontul propagandistic.

Săptămâna trecută, soldații ruși au arborat steagurile Rusiei și ale SUA laolaltă, într-un gest sfidător, sugerând că președintele american ar putea fi, de facto, un aliat tacit.

În ciuda presiunilor externe și a pierderilor interne, Ucraina rezistă. Linia de apărare nu a cedat. Dar fiecare nou atac vine cu un cost uriaș pentru ambele tabere.

Pentru Kremlin, fiecare kilometru cucerit înseamnă sute, uneori mii de soldați pierduți. Pentru Ucraina, fiecare metru apărat este o garanție că țara va mai avea o șansă la un viitor independent.

Războiul este departe de a se încheia, iar întrebarea nu mai este doar cât va mai dura, ci câți mai trebuie să moară până când un lider de la Moscova va admite că a pierdut.

