Rusia a început producția unui nou tip de bombe. De ce aceasta ar putea pune probleme Ucrainei VIDEO

Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a vizitat mai multe fabrici de armament în apropiere de Nijni Novgorod, în centrul Rusiei, între care una fabrică bombe aeriene de tip FAB-3000 - bombe de trei tone - a căror producţie a început în februarie, relatează Le Journal du Dimanche (JDD).

Aceste bombe fac parte din seria FAB-500 şi FAB-1500.

Însă, FAB-3000 cântăreşte de trei ori mai mult, adică trei tone, şi conţine o încărcătură activă de 1,5 tone echivalent trinitrotoluen (TNT), în timp ce FAB-500 conţine 300 kilograme echivalent TNT (măsura energiei eliberate la o explozie), iar FAB-1500 700.

Spre deosebire de cele dinainte, FAB-3000 este echipată cu un kit de ghidare care o transformă într-o ”bombă planantă”.

Acest dispozitiv a fost introdus treptat din a doua jumătate a lui 2023 și le permite bombelor să planeze până la 70 de kilometri, folosind viteza avionului.

Până acum, bombele de tip FAB erau nişte simple bombe gravitaţionale, nu ghidate, obligând bombardierele să treacă pe deasupra ţintelor pentru a le lansa, fără să aibă siguranţa preciziei acestora.

Aceste bombe planante ridică probleme în Ucraina pentru că sistemele antiaeriene ale Kievului nu dispun de raza de acţiune necesară. Acestea vor fi nevoite să se apropie de linia frontului şi să intre în raza de acţiune a armelor ruseşti.

