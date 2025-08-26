Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?

Mai multe discuții confidențiale între oficiali americani și ruși, purtate la începutul lunii august, au vizat includerea unor acorduri energetice ca parte a unui pachet de „stimulente” pentru oprirea războiului din Ucraina, potrivit unei anchete Reuters. Sursele indică faptul că Washingtonul ar putea oferi relaxarea sancțiunilor în schimbul unor concesii din partea Kremlinului.

Discreția cu care s-au derulat întâlnirile la Moscova și Washington nu a fost întâmplătoare. În plin război în Ucraina și pe fondul unei scene internaționale tot mai tensionate, diplomații americani și ruși au purtat discuții despre posibile înțelegeri energetice ce ar putea deschide calea către o eventuală pace — sau, cel puțin, către o reducere a ostilităților.

Informația a fost dezvăluită de agenția Reuters, care citează cinci surse independente, cu acces direct la conținutul discuțiilor. În centrul negocierilor: energia ca monedă de schimb, iar Ucraina ca piesă de echilibru într-un joc diplomatic cu mize economice uriașe.

Culisele summitului din Alaska

Discuțiile ar fi avut loc în preajma summitului de la Alaska din 15 august, unde președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump s-au întâlnit oficial, fără ca vreuna dintre părți să anunțe progrese semnificative. Și totuși, spun sursele Reuters, în spatele ușilor închise s-a negociat altceva: revenirea giganților energetici americani în proiecte petroliere rusești și accesul Moscovei la tehnologie occidentală, în schimbul unui angajament de detensionare a conflictului.

Un exemplu concret: posibila revenire a ExxonMobil în proiectul Sakhalin-1, unul dintre cele mai importante zăcăminte de petrol și gaze ale Rusiei din Extremul Orient. Compania americană s-a retras din proiect în 2022, imediat după începerea invaziei în Ucraina. Acum, numele său revine în discuții.

De asemenea, s-ar fi discutat despre permiterea achiziției de echipamente americane pentru proiecte rusești de gaze naturale lichefiate, precum Arctic LNG 2, un proiect sancționat în prezent de SUA.

Un joc strategic între Washington, Moscova și Beijing

Potrivit Reuters, Washingtonul ar dori, în mod strategic, să limiteze dependența tehnologică a Rusiei față de China, oferind, în schimb, accesul la echipamente și tehnologie din Occident — o mutare care, în viziunea administrației Trump, ar reduce riscul unei alianțe economice prea strânse între Moscova și Beijing.

Unul dintre interlocutorii Reuters a sintetizat astfel intenția Casei Albe: „Washingtonul vrea ca Rusia să se bazeze mai mult pe tehnologie americană decât pe cea chineză”.

Diplomația sancțiunilor și lipsa măsurilor reale

În ciuda declarațiilor ferme ale președintelui Donald Trump privind aplicarea de sancțiuni suplimentare dacă Rusia nu oprește atacurile asupra civililor și infrastructurii ucrainene, nicio nouă măsură nu a fost implementată după summitul din Alaska. Putin a revenit la Moscova fără să fi fost vizat de noi penalizări internaționale.

Unul dintre oficialii citați de Reuters a declarat că administrația americană „a dorit cu disperare un titlu de presă după summit, în care să anunțe un acord de investiții majore cu Rusia”. Deocamdată, acel titlu nu a apărut.

Negocieri în serie și relansarea relațiilor bilaterale

Potrivit Reuters, Steve Witkoff, emisarul american, s-a întâlnit la începutul lunii august, la Moscova, cu președintele Vladimir Putin și cu Kirill Dmitriev, directorul fondului suveran de investiții al Rusiei — o entitate care, în trecut, a jucat un rol cheie în atragerea capitalului străin în Rusia.

Acele idei au fost ulterior discutate și la Casa Albă, în prezența președintelui Trump, potrivit a două dintre sursele agenției. De asemenea, ele au fost atinse și în dialogurile purtate, în mod informal, la summitul din Alaska.

Discuțiile nu sunt un caz izolat. De la revenirea lui Trump în fruntea administrației, Washingtonul și Moscova au purtat mai multe runde de negocieri informale, axate pe oprirea războiului și pe o posibilă resetare a relațiilor bilaterale, cel puțin în plan economic.

Liniștea de dinaintea furtunii?

Deocamdată, nimic nu este oficializat. Ucraina nu a fost parte la aceste negocieri, iar orice acord care i-ar afecta suveranitatea sau viitorul teritorial riscă să fie perceput drept un troc geopolitic făcut peste capul său.

În lipsa unor poziții publice ferme din partea Washingtonului sau Moscovei, rămâne întrebarea esențială: se pregătește o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb? Sau suntem martorii unei strategii economice care să aducă Rusia înapoi sub influența occidentală, chiar și cu prețul unor concesii incomode?

Timpul va lămuri dacă aceste negocieri vor rămâne simple tatonări diplomatice sau preludiul unei înțelegeri mai largi în care barilul de petrol și metanul lichefiat devin instrumente de pace.

