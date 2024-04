Reprezentanții ruși din regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei, anunță că cel puţin 16 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite în bombardamente în oraşul Tokmak - aflat sub control rus.

Douăsprezece persoane au fost rănite grav în aceste bombardamente, care au avut loc vineri seara, a anunţat în weekend, pe Telegram, Evgheni Baliţki.

The number of deaths as a result of the terrorist attack of the armed forces of Ukraine on Tokmak increased to 16 people,- Governor pic.twitter.com/bxrgsuYudc

Ucraina nu a reacţionat în urma acestor acuzaţii.

Zaporojie este una dintre cele patru regiuni ucrainene ocupate de forţe ruse, a căror anexare a fost revendicată de Moscova, după invazia din februarie 2022.

Shelling of residential buildings in Tokmak by the Armed Forces of Ukraine using Western HIMARS.

Will Israeli Ambassador to Moscow Simona Halperin @halpst be condemning this attack? pic.twitter.com/x0DR7PIxWc