Trei morți și 13 răniți într-un atac al Rusiei în estul Ucrainei. Un spital a fost avariat FOTO/VIDEO

Oficialii ucraineni au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopţii mai multe atacuri cu rachete asupra oraşului Selîdove din regiunea ucraineană Doneţk (est), în urma cărora trei persoane au murit, 13 au fost rănite, iar un spital şi mai multe apartamente au fost avariate, transmite Reuters.

Atât Rusia, cât şi Ucraina neagă că ar viza civili în loviturile pe care le efectuează pe teritoriile celeilalte părţi.

"Trei civili au fost ucişi (între care un copil)", a declarat serviciul de presă al administraţiei militare a oraşului.

Guvernatorul Doneţkului, Vadîm Filaşkin, a anunţat pe Telegram că 100 de pacienţi au fost evacuaţi către spitale din oraşele din apropiere, după ce o aripă a spitalului din oraş a fost avariată de una dintre cele câteva lovituri ruseşti din cursul nopţii. El a postat o înregistrare video cu ferestre aruncate în aer, pereţi dărâmaţi şi moloz în interiorul a ceea ce părea a fi o unitate medicală, cu pacienţi care stăteau sau zăceau în paturi.

⚡️ The Donetsk Regional Military Administration showed a video of the aftermath of the Russian shelling of the hospital in Selydove.

About 100 patients from the Selydove hospital are being transported to hospitals in Pokrovsk and Myrnohrad, said Vadim Filashkin, head of the… https://t.co/ziaZ0XWzH7 pic.twitter.com/a2LxsAXQbx