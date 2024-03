Doi civili uciși într-un atac rus în Herson și alți șase răniți în partea central-estică a Ucrainei. Zeci de bombardamente într-o singură zi la Sumî VIDEO

Guvernatorul Oleg Prohudin anunță că doi civili au fost ucişi miercuri, 20 martie, într-un bombardament rus la Herson, în sudul Ucrainei, unde au loc atacuri aproape zilnic, iar mai multe persoane au fost rănite în atacuri nocturne în partea central-estică a ţării, relatează AFP.

Armata rusă a atacat mai multe maşini ale unor civili în apropiere de Herson şi a ucis doi bărbaţi, anunţă pe Telegram guvernatorul Hersonului.

În regiunea Dnipropetrovsk, şase persoane au fost rănite în atacuri nocturne - inclusiv doi adolescenţi, în vârstă de 13 şi 15 ani - anunţă pe Telegram guvernatorul Serghii Lîsak, care postează case parţial distruse.

Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost rănit într-un tir de artilerie, miercuri dimineaţa, la Nikopol, anunţă el.

Acest oraş se află pe malul Niprului, care desparte forţele ruse şi ucrainene în zonă.

Regiunea Sumî (nord-est), la frontiera cu Rusia, a fost ţinta a 138 de bombardamente în ultima zi, anunţă Ministrul ucrainean de Interne.

