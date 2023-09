Ucrainenii anunță că au eliberat un nou sat în apropiere de Bahmut: ”Klishchiivka a fost curățată de ruși”

Oficialii ucraineni spun că forțele sale au recucerit localitatea Klishchiivka - la mai puțin de 48 de ore după ce au eliberat satul Andriivka.

Rapoartele nu au fost verificate în mod independent. ”Klishchiivka a fost curățată de ruși și eliberată”, a declarat Alexander Syrskyi, comandantul forțelor terestre ucrainene, pe Telegram.

În plus, Ilya Yevlash, șeful serviciului de presă al Grupului de Est al Forțelor Armate ale Forțelor Armate ucrainene, a declarat pentru agenția de presă Suspilne că satul a fost cucerit, circulând videoclipuri și imagini care ar fi arătat soldați de acolo sărbătorind și ținând steaguri ucrainene.

The Armed Forces of #Ukraine have liberated the village of #Klishchiivka in the Donetsk region.

