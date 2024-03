„E timpul să vorbim despre căderea Kievului”. Scenariul înfricoșător despre războiul din Ucraina

Occidentul trebuie să accelereze asistența acordată Ucrainei, deoarece consecințele unei penurii de muniții și arme pentru ucraineni vor fi catastrofale.

Scenariul terifiant al războiului a fost evidențiat de Iain Martin, analist pentru ziarul britanic The Times, fost redactor la The Scotsman și la The Daily Telegraph, în articolul intitulat ”Este timpul să vorbim despre căderea Kievului.”

Suntem în iulie, iar armata rusă se află la porțile Kievului. Președintele Zelenski vorbește într-o transmisiune de urgență, repetând cuvintele rostite pentru prima dată în februarie 2022, în care spune că nu va părăsi Ucraina, dar că el și armata ucraineană au nevoie de muniție pentru a lupta împotriva armatei ruse. Dacă Occidentul ar fi ascultat și ar fi făcut mai mult atunci când curajoșii ucraineni au implorat ajutor, ar fi putut face diferența. În timp ce aliații se certau, iar SUA au promis în cele din urmă un ajutor suplimentar de 60 de miliarde de dolari, primăvara s-a transformat în vară, iar forțele lui Putin au străpuns liniile de front din sud și est.

Armata ucraineană în retragere nu a putut decât să încetinească înaintarea soldaților ruși. Armata rusă s-a apropiat de capitală, iar un nou val de refugiați a părăsit Ucraina în căutarea protecției împotriva bombardamentelor neîncetate. Politicienii occidentali se gândesc în prezent la un scenariu atât de teribil.

Contrar credinței populare potrivit căreia acesta este un etern "conflict înghețat" în care niciuna dintre părți nu poate obține un avantaj decisiv, pe linia frontului au loc lupte aprige și există un risc real ca trupele ucrainene să fie împinse înapoi. Liderii NATO trebuie să spere că, atunci când se vor întâlni la Washington pentru summitul de aniversare a 75 de ani de existență a alianței, în iulie, nu vor fi prinși într-o criză similară.

Vor trimite aliații trupe pentru a apăra Ucraina?

O ofensivă rusă ar fi cu siguranță catastrofală pentru ucraineni. De asemenea, ar pune Occidentul în fața unor probleme dificile. Vor trimite aliații trupe pentru a apăra Ucraina? Președintele Macron a simțit pericolul și încearcă să convingă Occidentul să adopte o abordare mai fermă, evocând posibilitatea trimiterii de trupe terestre. Alte țări, cum ar fi Germania, se opun cu fermitate acestui demers.

Când va deveni în sfârșit clar că pacea pentru popoarele Europei nu poate fi garantată decât prin forță? Când va cădea Ucraina și Putin va continua să amenințe țările baltice, Polonia, Finlanda, Suedia sau Norvegia?

"Nimeni care susține dreptul Ucrainei la autodeterminare împotriva barbariei rusești nu dorește ca acest scenariu de coșmar să devină realitate. Dar miza este foarte mare. Trebuie să fim conștienți de prețul teribil al înfrângerii", scrie ziarul.

Consecințele unei înfrângeri parțiale sau complete a Ucrainei ar fi catastrofale, iar populația occidentală a început să înțeleagă acest lucru, dar totuși, în Occident - departe de linia frontului - oamenii au obiceiul de a se gândi la dorințe și de a nu fi pregătiți pentru surprize neplăcute. Într-adevăr, invazia rusă în Ucraina a fost o surpriză pentru majoritatea țărilor.

Guvernele SUA și al Marii Britanii au lansat o campanie publică pentru a-și avertiza aliații. Puțini au ascultat, cu excepția Finlandei, a Poloniei și a statelor baltice, unde știu ce înseamnă să trăiești alături de o Rusie expansionistă. În alte țări, era la modă să respingă asta ca fiind o altă greșeală a americanilor și britanicilor.

Cu toate acestea, o societate occidentală obosită pare să încline spre ideea că, deși îi ajută pe ucraineni să-și apere patria, aceștia sunt blocați într-un impas imposibil în fața a ceea ce va fi probabil un fel de acord de "pace" care va stabili actuala linie de contact. Și atunci ne putem gândi la altceva.

"Desigur, sunt posibile și alte scenarii, în afară de o înfrângere militară. Ar putea avea loc o lovitură de stat în Rusia sau președintele ales Trump ar putea încerca să impună o încetare a focului și o capitulare reală a Ucrainei. Poate că Ucraina va rămâne puternică, iar Europa se va aduna, folosindu-se de influența unui PIB de zece ori mai mare decât cel al Rusiei, cu o populație de trei ori și jumătate mai mare", precizează The Times.

Oricum ar fi, lumea trebuie să învețe una dintre cele mai importante lecții ale războiului din Ucraina. Retragerea în automulțumire a securității europene de după Războiul Rece nu este o opțiune. Trebuie să gândim diferit despre cât de periculoase sunt amenințările, să ne înarmăm în consecință și să ne pregătim pentru ce e mai rău.

