Rusia și Ucraina fac cel mai mare schimb de prizonieri de până acum. Sute de persoane eliberate în plină escaladare a războiului. VIDEO

Rusia şi Ucraina anunţă miercuri că au eliberat fiecare peste 230 de prizonieri de război - pentru prima oară din vară - în cel mai mare schimb de prizonieri din cei aproape doi ani de conflict armat, în plină escaladare a bombardamentelor.

Acesta este primul schimb de prizonieri de război din vară, după ce Kievul a acuzat Moscova de blocarea unor negocieri în acest sens.

”În urma unui proces de negociere complex, 248 de militari ruşi au fost repatriaţi din teritoriul controlat de regimul de la Kiev”, îşi exprimă satisfacţia într-un comunicat postat pe Telegram Ministerul rus al Apărării.

”Peste 200 dintre militarii şi civilii noştri au revenit din captivitatea ruşilor”, anunţă, la rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

🚨Volodymyr Zelenskyy Comment on Prisoner Swap:

"Despite all of the challenges, we have good news today. 230 freed people.

Initially, there was no information about some of them being held captive. They were considered missing in action. It is critical to keep hope alive.… pic.twitter.com/2jVipce2ux