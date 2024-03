Școlile și magazinele din orașul rus Belgorod, aproape de granița cu Ucraina, au fost închise în urma atacurilor

Magazinele şi şcolile au fost închise pentru două zile în oraşul rus Belgorod, ca urmare a atacurilor pe care autorităţile de acolo le-au atribuit Ucrainei, relatează BBC.

Guvernatorul Belgorodului, Viaceslav Gladkov, a declarat că două persoane au murit - în timp ce continuă votul în alegerile pe care Vladimir Putin este sigur că le va câştiga.

Sistemele de apărare antiaeriană au doborât opt rachete ucrainene, a declarat Gladkov. Putin a acuzat Ucraina că încearcă să îi perturbe încercarea de a obţine un nou mandat de şase ani.

Elevii din Belgorod - care se află în apropiere de graniţa cu Ucraina - nu vor merge la şcoală luni şi marţi, a declarat guvernatorul. Centrele comerciale din Belgorod vor fi închise duminică şi luni, a adăugat el.

💥 Russia: Belgorod under assault from anti-Putin Russian liberation forces for the 3rd day. Various locations around the city on fire. pic.twitter.com/QYktWMSpZT