Pierderea navei "Serghei Kotov" este mai gravă decât pare pentru Rusia. De ce au vânat-o ucrainenii cu insistență, luni la rând VIDEO

Specialiștii militari din Occident au primit cu entuziasm confirmarea știrii potrivit căreia nava rusească de patrulare "Serghei Kotov" a fost scufundată în noaptea de 5 martie, după un atac cu drone marine coordonat de armata ucraineană.

Din februarie 2022, Forțele Armate Ucrainene au aruncat în aer sau au scufundat patru nave rusești de desant, un crucișător, un submarin, o navă de aprovizionare, mai multe bărci de patrulare și mici nave de debarcare, precum și două corvete, care împreună reprezintă aproape un sfert din flota rusă din Marea Neagră, arată un bilanț făcut de Defense Romania.

Pierderea de către Rusia a navei "Serghei Kotov" are însă și conotații negative suplimentare, pe lângă daunele uriașe în sine suferite de Moscova în ultimele săptămâni, cifrate la ''17.000 de tone de nave''.

Quick 🧵Geolocation of the Ukrainian naval drone attack on the Sergei Kotov patrol boat (together with @Dmojavensis , @COUPSURE , and @LolManya ), based on HUR and (mostly, because it's of much better quality) TG video. pic.twitter.com/kMh1b1VGBy

Prima problemă: "Serghei Kotov" este cea mai nouă navă de război lansată la apă de Rusia în 2021 și pusă în funcțiune efectiv în iulie 2022.

Nava avea o lungime de 91 de metri și o autonomie de 6.000 de mile nautice. Putea transporta un echipaj de 80 de persoane și era echipată cu un elicopter, un tun de 57 mm și un sistem modern de apărare aeriană. Marina rusă construiește în total 6 astfel de nave, în cadrul Proiectului 22160. Prețul acestei nave este de 65 de milioane de dolari.

În teorie, Rusia a dotat-o cu dispozitive ultramoderne, concepute special pentru combaterea dronelor marine. De altfel, armata ucraineană a reușit abia la a doua tentativă de a o distruge, cu dronele marine de producție proprie Măgura V5.

Echipajul corvetei "Serghei Kotov" a reușit în septembrie 2023 să respingă un prim atac ucrainean cu drone Măgura V5. Ulterior, în octombrie 2023, ucrainenii au atacat fără succes corveta "Pavel Derjavin", o altă navă din cadrul aceluiași proiect 22160, pe care au avariat-o serios, dar care este încă funcțională. Cinci luni mai târziu, s-au reîntors la "Serghei Kotov".

Unitatea specială care a efectuat atacul din 5 martie, coordonată de șeful informațiilor militare, Kiril Budanov, a vânat nava cu insistență tocmai fiindcă era singura din dotarea Marinei Ruse care avea capacitatea de a combate eficient dronele marine.

1/4| The sinking of the ship Sergei Kotov is actually more significant than it seems. This is the third attempt by naval drones to attack the ship. The previous two were unsuccessful. This was the newest ship, launched in 2021, commissioned in July 2022. It was designed pic.twitter.com/5QK38K7nqy

Potrivit unui bilanț neoficial transmis de Ucraina, 7 marinari ruși au murit în atac, iar cel puțin 27 au fost răniți.

În mod normal, "Serghei Kotov" ar fi trebuit să "imună" la atacuri drone marine, iar scufundarea navei are efecte simbolice și de moral în rândul propriilor forțe armate. Mai multe voci din rândul bloggerilor militari ruși propun ca Rusia să-și retragă în totalitate flota de la Marea Neagra, în condițiile în care-i este imposibil s-o protejeze.

A doua problemă a Rusiei după scufundarea navei este că nu-și mai poate completa flota decimată în condițiile în care Turcia a interzis traversarea strâmtorilor Bosfor și Dardanele, singura cale de acces, de către vase militare.

Forbes amintește că, de la prăbușirea Uniunii Sovietice, sectorul construcțiilor navale din Rusia se află într-o stare precară și, deși șantierele navale rusești încă mai pot construi submarine de mari dimensiuni, "au dificultăți în a construi nave de război de suprafață care cântăresc mai mult de câteva mii de tone. De asemenea, acestea sunt nevoite să se bazeze pe motoare importate din Ucraina, pe care "Ucraina nu mai este dispusă să le vândă Rusiei din motive evidente".

A treia problemă este că Rusia nu mai poate pune presiune pe coridorul cerealelor ucrainene, nu mai poate amenința cu blocaje sau cu bombardarea oricăror eventuale ajutoare străine. "Serghei Kotov" era unul dintre ultimele vase de luptă rapide avute la dispoziție de Moscova în Marea Neagră.

In case someone hasn't seen this yet this is a video published by the GUR that shows the destruction of "Sergei Kotov".

BTW, whoever puts these videos together is great at picking the right kind of music! Kudos!#SergeyKotov #SergeiKotov #Ukraine #BlackSeaFleet… pic.twitter.com/j1objOu5OA