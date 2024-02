Șeful armatei germane: NATO l-ar învinge pe Putin, dacă acesta atacă flancul estic

NATO ar învinge trupele lui Putin dacă Rusia ar îndrăzni să atace flancul estic al Europei, susține șeful forțelor armate germane, generalul Carsten Breuer.

Într-un interviu pentru The Telegraph, Breuer, șeful apărării Bundeswehr, a spus că nu are „nicio îndoială” că Germania și alte forțe NATO staționate în est ar putea respinge soldații ruși dacă ar invada statele baltice vecine, conform The Telegraph.

El a mai spus că nu se așteaptă ca Putin să recurgă la utilizarea loviturilor cu arme nucleare în următoarele etape ale războiului din Ucraina, dar a cerut armatelor britanice și germane „să aibă încredere una în cealaltă” în anii grei care urmează.

Întrebat dacă forțele germane și alte forțe NATO staționate în Marea Baltică sunt suficient de puternice pentru a respinge o invazie rusă, generalul Breuer a spus: „Da. Nu mă îndoiesc de asta. Dar, în primul rând, este o chestiune de descurajare. Pe baza evaluării noastre actuale, preocuparea mea nu este atât de mult o invazie rusă în viitorul apropiat.”

„Mai degrabă, în rolul meu de șef al apărării, este importanța primordială a obținerii pregătirii forțelor armate ale Germaniei în următorii cinci ani. Numim asta Kriegstüchtigkeit – a fi gata, capabil și dispus să lupte. Suntem pe drumul cel bun”, a spus el.