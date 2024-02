Cum arată o emisiune de divertisment în Rusia. Copii veseli pe scenă: "Voi fi chimist militar când cresc mare, o să fac bombe" VIDEO

Kremlinul a făcut o politică de stat în educarea copiilor în spiritul imperialist-războinic.

De la debutul invaziei pe scară largă în Ucraina, lumea occidentală a putut observa în nenumărate rânduri exemple ale modului sinistru în care sunt educați copiii ruși.

Serbările școlare sunt transformate în expoziții de arme în care elevi de școală primară primesc primele noțiuni de întrebuințare a unui AK-47.

Copii defilează în uniforme militare sau costumați în machete de avioane de luptă sau tancuri.

În paralel, sunt învățați că poporul rus este unul excepțional și că Occidentul decadent trebuie cucerit și distrus.

O nouă înregistrare video tradusă în engleză surprinde o scenă dintr-o emisiune TV de divertisment.

Mai mulți copii apar pe scenă pășind în ritm de paradă militară și cântând o melodie din care rezultă că abia așteaptă să ajungă la vârsta care le permite înrolarea în armată.

"I will grow up to be a military chemist, I will make bombs out of dough" - a children's song in Russia.

