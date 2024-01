Serviciile de informații britanice dezvăluie: Catastrofa care lovește armata lui Putin până la sfârșitul lui 2024 VIDEO

Durata războiului provocat de Putin în Ucraina se apropie cu pași repezi de borna celor 2 ani, iar eșecul armatei sale este unul răsunător, fiind departe de realizarea obiectivelor inițiale. Acum, Serviciile de Informații britanice afirmă într-un raport că Rusia este pe cale să piardă 500.000 de militari până la sfârșitul anului 2024. Asta după ce Moscova și-a transformat trupele într-o ”armată de masă de calitate scăzută și de mare cantitate”.

Rusiei îi va lua între cinci până la 10 ani pentru a-și reconstrui forțele armate la un standard înalt, susțin experții din Marea Britanie, potrivit Business Insider.

Rusia este pe cale să piardă un total de jumătate de milion de soldați (morți plus răniți) până la sfârșitul acestui an dacă victimele continuă în ritmul actual, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Numărul mediu zilnic al victimelor rușilor în Ucraina a crescut cu aproape 300 în ultimul an, a menționat departamentul, citând date de la Ministerul ucrainean al Apărării. Experții militari de la Londra apreciază că cifrele privind numărul de victime din rândul armatei lui Putin sunt ”plauzibile”, punându-le pe seama cifrelor crescânde ale victimelor atacurilor Rusiei asupra Avdiivka, un oraș mic de la marginea Donețkului ocupat.

Rata crescută a victimelor reflectă modul în care calitatea armatei ruse a scăzut în urma mobilizării parțiale a rezerviștilor militari în septembrie 2022, a spus departamentul britanic. Mobilizarea a transformat forțele ruse într-o „o armată de masă de calitate scăzută, dar de mare cantitate”, potrivit experților.

Rusia nu dă dovadă de respect pentru viața propriilor soldați. Analiştii au spus că Rusia foloseşte tactici denumite „valul uman” în Ucraina, în care un număr mare de soldaţi prost pregătiţi sunt trimişi pe câmpul de luptă şi mor în număr mare.

Un exemplu al acestei tactici a fost dat de un raport recent despre atacuri aproape sinucigașe pe o secțiune a frontului de est, în care forțele ruse au încercat în mod repetat să comită atacuri identice cu tancuri în aceeași parte a unei păduri ucrainene care a fost dejucat de forțele ucrainene de șapte ori.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, a declarat că tactica a demonstrat că Rusia „continuă să nu arate nicio atenție față de viețile propriilor soldați, sacrificându-i de bunăvoie în urmărirea obiectivelor lui Putin”.

Departamentul de apărare al Marii Britanii a spus că Rusiei îi va lua probabil cinci până la 10 ani pentru a reconstrui o cohortă de „forță de pregătire cu experiență și pregătire înaltă”.

Rusia a fost secretă cu privire la numărul victimelor sale, dar serviciile de informații americane estimează că aproximativ 315.000 dintre trupele Rusiei au fost uciși sau răniți de la începutul războiului. Se crede că acesta este în jur de 90% din personalul pe care îl avea când a început războiul.

„Atât de mari pierderi pentru câștiguri teritoriale mici îl vor determina probabil pe Putin să prezinte o justificare puternică și ideologică pentru a continua războiul prelungit pe care l-a lansat Rusia”, sunt de acord analiștii de la think tank-ul ISW din Statele Unite.

„Regimul Putin a instituit un guvern permanent și un stil de conducere semi-totalitar extrem de personalizat”, argumentează Kolesnikov. „Un astfel de regim necesită consacrarea preceptelor ideologice de bază și a justificărilor istorice ale despotismului său, toate acestea trebuie răspândite și în masă.”

