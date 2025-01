Răsturnare de situație în cazul soldatului australian, dat mort. Oscar Jenkins este în viață, prizonier la ruși

După o perioadă de incertitudine și temeri, guvernul australian a primit o veste surprinzătoare privind soarta soldatului Oscar Jenkins, despre care se credea că a fost executat de forțele ruse în urma captivității sale. Ministrul de Externe al Australiei, Penny Wong, a confirmat miercuri că soldatul este în viață și se află în continuare sub custodia autorităților ruse, potrivit Daily Mail.

Oscar Jenkins, fost profesor în vârstă de 32 de ani, a fost capturat anul trecut în timp ce lupta alături de armata ucraineană. Inițial, surse neoficiale indicau faptul că australianul ar fi fost torturat și executat de ruși, însă oficialii australieni au primit acum confirmarea că acesta se află în viață.

„Guvernul australian a primit confirmarea din partea Rusiei că Oscar Jenkins este în viață și se află în custodia autorităților. Suntem profund îngrijorați de statutul său ca prizonier de război”, a declarat Penny Wong. Ministrul a subliniat că Australia va continua să monitorizeze cu atenție situația și că Rusia este obligată, conform dreptului internațional umanitar, să îi asigure prizonierului protecția de care beneficiază prin lege, inclusiv tratament uman.

„Dacă Rusia nu îi garantează acest tratament, răspunsul nostru va fi ferm și fără echivoc. Am transmis clar Moscovei, atât la Canberra, cât și la Moscova, că Oscar Jenkins este un prizonier de război și că Rusia trebuie să-l trateze în conformitate cu legea internațională”, a adăugat Wong.

De asemenea, Penny Wong a discutat despre acest subiect cu omologul său ucrainean, precum și cu președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, pentru a se asigura că soldatul australian beneficiază de toate drepturile prevăzute de convențiile internaționale.

Reacțiile au venit rapid și din partea oficialilor ucraineni, ambasadorul Ucrainei în Australia, Vasil Miroșnicenko, exprimându-și bucuria: „Este o veste fantastică să aflăm că este în viață. Suntem toți extrem de ușurați”.

