Imagini dramatice cu un soldat ucrainean grav rănit, salvat de echipajul unui blindat Bradley. Cum a dovedit că nu este rus VIDEO

Un soldat ucrainean care fusese împușcat de mai multe ori de ruși a fost salvat de pe front de echipajul unui blindat de infanterie Bradley, furnizat de SUA. El a fost reperat de o dronă în timp ce se ascundea după copaci, relatează Business Insider.

Filmarea, realizată din dronă, a fost postată recent pe rețelele de socializare de Brigada Mecanizată 47. În timpul unei misiuni de recunoaștere aeriană, ucrainenii l-au reperat și pe soldatul rănit, care flutura o bucată de hârtie albastră către drona care zbura deasupra zonei în care se afla.

Dmitro fusese prins într-o ambuscadă și împușcat de cinci ori.

Brigada ucraineană a precizat că, pentru a dovedi că nu e rus, el și-a scos legitimația militară și a arătat-o către dronă.

Ulterior, în locul în care se ascundea a apărut un blindat Bradley, din care au ieșit doi ucraineni care l-au preluat pe camaradul rănit, care șchiopăta.

Vehiculul de evacuare a ajuns la o oră după apelul său de ajutor, a declarat Dmitro.

A wounded Ukrainian soldier from the 47th brigade saved his life by showing his military ID to a Ukrainian drone. Within an hour, a Bradley vehicle arrived and successfully evacuated him.https://t.co/VazR8GNqlq pic.twitter.com/z0MVSoGbYt