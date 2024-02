Metoda originală, „cu parul”, aplicată de un soldat rus pentru a detona minele antipersonal pe frontul din Ucraina VIDEO

Un militar rus a fost filmat în timp ce aplica o metodă de deminare originală, folosind un par pentru a detona minele.

„Regiunea Luhansk, un soldat rus îndepărtează o mină antipersonal lovind-o cu un par scurt”, este comentariul care însoțește una dintre înregistrările video.

Soldatul nu poartă niciun fel costum de protecție specifică geniștilor implicați în operațiunile de deminare. Singura metodă de protecție folosită (pe lângă casca și vesta antiglonț care fac parte din dotarea standard a militarilor ruși) este „ferirea feței” în momentul detonării minei.

„Ori e foarte curajos, ori l-a supărat pe sergent cu ceva în dimineața respectivă”, a comentat un utilizator al rețelei X/Twitter imaginile.

