Numărul uriaș de soldați ruși care ar fi fost uciși într-o singură noapte. Câmpurile de luptă sunt pline de cadavre VIDEO

Armata ucraineană a afirmat marţi că ultimele 24 de ore au fost cele mai grele pentru trupele ruseşti de la începutul războiului şi că 1.030 de soldaţi ai Moscovei şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii, astfel că bilanţul total al pierderilor umane suferite de ruşi a ajuns la 133.190 de morţi, relatează Reuters.

Cifra, care nu a putut fi verificată în mod independent, ar reprezenta cel mai mare bilanţ de decese zilnice ale militarilor ruşi de la începutul războiului, în februarie anul trecut. Pe de altă parte, şi Rusia a declarat că a ucis un număr mare de soldaţi ucraineni în ultimele săptămâni, afirmând că 6.500 au murit în luna ianuarie.

Numărarea victimelor inamice de ambele părţi a fost considerată de obicei nefiabilă, relatează Reuters, iar Ucraina a oferit puţine detalii despre ultimele bătălii.

Dar afirmaţia Kievului potrivit căreia luptele au fost cele mai sângeroase pentru ruşi de la începutul invaziei se potriveşte cu descrierile ambelor părţi despre o încleştare tot mai crâncenă în teren, în timp ce Rusia continuă asaltul de iarnă în est cu zeci de mii de trupe proaspăt mobilizate.

📽️The Russian assault attempt towards Vuhledar is going well. Ukrainian 72nd Mechanized Brigade and the well laid out minefield continue to repel the attacks. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/frCUZlk0kG

Câmpurile de luptă acoperite de zăpadă din estul Ucrainei sunt pline de cadavre.

În apropiere de oraşul Mariinka, la aproximativ 30 km de oraşul Donetţk din estul ţării, o unitate de puşcaşi marini a forţelor armate ucrainene a tras cu rachete asupra poziţiilor ruseşti cu ajutorul unui sistem de lansare din epoca sovietică. ”Ţintele ne sunt date fie de către operatorii de drone, fie de către observatorii noştri - ei observă locul unde explodează rachetele noastre. Apoi, ne corectăm direcţia de tragere şi lansăm din nou”, a explicat un locotenent din armata ucraineană.

Kievul şi Occidentul spun că Rusia a trimis trupe şi mercenari în estul Ucrainei în ultimele săptămâni, în speranţa că va putea revendica noi teritorii în preajma primei aniversări a invaziei sale la scară largă, la sfârşitul acestei luni.

Războiul intră în curând în al doilea an, într-un moment crucial, Moscova încercând să recâştige iniţiativa în timp ce Kievul rezistă, aşteptând tancurile occidentale pentru a organiza o contraofensivă mai târziu în 2023.

#Ukraine: Interesting to see the 241th Territorial Defense Brigade using the very potent Bulgarian RTB-7MA thermobaric round during the defense of #Bakhmut, as well as PG-7L. pic.twitter.com/HHlwprH4P9