O statuie a lui Evgheni Prigojin, căzut în dizgrația lui Putin, a fost dezvelită la mormântul său din Sankt Petersburg VIDEO

O statuie din bronz a fostului lider al grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit într-un accident de avion în august 2023, la două luni după o revoltă eşuată în Rusia, a fost dezvelită sâmbătă, 1 iunie, la mormântul său din Sankt Petersburg, informează AFP.

Zeci de susţinători ai defunctului miliardar au fost văzuţi în faţa impunătoarei statui a lui Prigojin, care îl reprezintă în picioare, unii depunând buchete de flori, a constatat un jurnalist al AFP.

Câţiva dintre ei erau îmbrăcaţi în uniformă militară, cu feţele acoperite.

A monument on the grave of Yevgeny Prigozhin was officially unveiled in St. Petersburg today. According to the Astra portal, the date is no coincidence. Today the former Wagner Group leader would have celebrated his birthday. pic.twitter.com/m1WxDtSIuk