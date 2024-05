O țară NATO nu vrea ca armele pe care le livrează Ucrainei să fie folosite pe teritoriul rus. "Stoltenberg să fie mai prudent / Fie demisionează" VIDEO

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni nu vrea ca armamentul furnizat Ucrainei de țara sa fie folosit împotriva unor ţinte situate pe teritoriul rus. Meloni a comentat astfel declaraţiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, în favoarea acestei opţiuni, relatează AFP.

"Nu ştiu de ce domnul Stoltenberg a spus aşa ceva. Cred că trebuie să fie mai prudent. Sunt de acord că NATO trebuie să rămână fermă, să nu dea semnalul că cedează", a declarat ea duminică seara, 26 mai, într-o emisiune televizată.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg declarase sâmbătă, 25 mai, într-un interviu acordat săptămânalului The Economist, că "a venit vremea ca aliaţii să evalueze posibilitatea de a elimina anumite restricţii impuse folosirii armelor pe care le-au furnizat Ucrainei".

NATO Secretary General Stoltenberg explained why Ukraine can use Western weapons on Russian territory: I believe that when we supply weapons to Ukraine, they are actually no longer ours, but the Ukrainians’, and, as I said, they have the right to self-defense, and the right to… pic.twitter.com/GBbj8sETNw

"Mai ales acum, în timp ce au loc lupte importante la Harkov", al doilea cel mai important oraş ucrainean, vizat cu regualritate de armata rusă, "negarea Ucrainei posibilităţii de a folosi aceste arme împotriva unor ţinte militare legitime situate pe teritoriul rus le face mult mai dificilă posibilitatea de a se apăra", a adăugat el.

Declaraţiile au provocat un val de indignare la Roma, care ajută militar Ucraina, dar care se teme de o lărgire a conflictului.

Vicepremierul Matteo Salvini, liderul Ligii (antimigraţie), a reacţionat și el vehement la declaraţiile lui Jens Stoltenberg.

🇮🇹 Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini has called on NATO Secretary General Stoltenberg to either correct his words or resign.

Ads

This is how Salvini reacted to Stoltenberg's call to allow Ukraine to hit Russian territory with NATO weapons.

"I don't want to leave my… pic.twitter.com/TyyYQReK9V