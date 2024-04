NATO trebuie să asigure ajutor militar pe termen lung Ucrainei. Stoltenberg: „Orice întârziere are consecinţe pe câmpul de luptă” FOTO

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg a declarat miercuri, 3 aprilie, la Bruxelles, că NATO trebuie să fie capabilă să ofere asistenţă „previzibilă” pe termen lung Ucrainei în faţa agresiunii ruse, relatează AFP şi Reuters.

Jens Stoltenberg mai spune că orice întârziere are consecinţe pe câmpul de luptă.

„Trebuie să asigurăm asistenţă militară fiabilă, previzibilă şi pe termen lung pentru Ucraina”, a declarat Stoltenberg, înaintea unei reuniuni a miniştrilor de externe din NATO, care urmează să discute o propunere de creare a unui fond de 100 de miliarde de euro pe o perioadă de cinci ani pentru a ajuta Kievul.

Întrebat despre propunere, Stoltenberg a refuzat să ofere detalii despre „asistenţa financiară”, spunând că discuţiile vor începe săptămâna aceasta în vederea găsirii unui „consens” între cele 32 de ţări din NATO înainte de summitul lor din iulie de la Washington.

„Moscova trebuie să înţeleagă că ei (ruşii) nu îşi pot atinge obiectivele pe câmpul de luptă şi să aştepte ca noi (NATO) să obosim şi să renunţăm să ajutăm Ucraina”, a spus Stoltenberg, subliniind în mod repetat nevoile „urgente” ale Kievului de muniţie şi arme.

Ucraina cere aliaţilor săi mai mult ajutor militar în faţa ofensivei Rusiei pe teren.

