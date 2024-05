Stoltenberg face apel la membrii NATO: Occidentul ar trebui să regândească restricțiile privind armele pentru Ucraina VIDEO

Jens Stoltenberg cere statelor NATO să reconsidere limitele privind trimiterea anumitor arme în Ucraina. Secretarul general al Alianței susține că prea multe restricții nu fac decât să împiedice ucrainenii să se poată apăra. Apelul vine în contextul situației tot mai dificile din regiunea Harkov, atacată intens de Rusia în ultima perioadă.

„Prin prea multe restricții, le legăm pe spate o mână a forțelor armate ucrainene. Aliații trebuie să decidă asupra restricțiilor asupra armelor pe care le livrează Ucrainei. Aceasta nu este o decizie a NATO, este o decizie luată de aliați individuali”, a spus secretarul general al NATO, luni, 27 mai, în Bulgaria.

„Mesajul meu este că cred că a sosit momentul să luăm în considerare unele dintre aceste restricții”, scrie euronews.com.

Șeful NATO a subliniat că unele state din cadrul alianței militare SUA au ridicat restricțiile privind furnizarea de arme specifice Ucrainei, deși altele nu au făcut-o. El le-a cerut celor care continuă să-și limiteze aprovizionarea cu arme să-și reconsidere poziția, invocând „natura luptelor care au loc la Harkov”.

„Prin prea multe restricții, le legăm pe spate o mână a forțelor armate ucrainene, deoarece acestea își reduc capacitatea de a se apăra. Dar din nou, acestea sunt decizii naționale, nu decizii NATO”, a adăugat el.

For the entire day, Kharkiv has been under Russian terrorist strikes. The air raid in the Kharkiv region has been ongoing for more than 12 hours. Guided aerial bombs and missiles are targeting the ordinary buildings of Kharkiv, the ordinary civilian life of the city. A… pic.twitter.com/DVLOhrq7Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat în weekend că trupele ruse se pregătesc pentru o acțiune ofensivă intensificată la Harkov.

Armata Moscovei a pus mâna pe mai multe sate și așezări din regiunea de nord a Ucrainei din luna mai, într-unul dintre cele mai importante atacuri la sol de la invazia sa pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Progresele rusești au pus o presiune mai mare asupra susținătorilor Ucrainei din Occident pentru a-și spori sprijinul, pe fondul temerilor că valul se întoarce împotriva Kievului.

SUA, Marea Britanie și Franța au furnizat Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, deși cancelarul german Olaf Scholz a exclus trimiterea rachetelor Tauras ale țării sale, în ciuda solicitărilor repetate ale Kievului.

Scholz a susținut anterior că racheta, care poate localiza și distruge în mod independent o țintă după ce a fost trasă, ar trebui să fie operată de echipe germane la sol în Ucraina - lucru pe care el îl consideră o linie roșie.

Problema trimiterii unor forme de sprijin militar în Ucraina în timp ce se luptă cu invazia rusă este controversată.

Unele state sunt reticente în a oferi Kievului arme cu rază mai lungă de acțiune și mai puternice, care ar putea lovi ținte în adâncul Rusiei, deoarece se tem că acest lucru ar putea escalada tensiunile și riscul să tragă Europa într-un război mai larg.

Alții spun că Ucraina are nevoie de toată puterea de foc pe care o poate obține pentru a-și învinge un adversar mai mare, mai bine înarmat și cu resurse. Ei subliniază adesea că Moscova nu prezintă limitări atunci când atacă Ucraina, lovind ținte civile și non-militare în toată țara.