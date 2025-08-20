Pentru Putin, negocierile interminabile sunt doar o parte a planurilor sale militare, susține The Economist

După summitul cu președintele american Donald Trump, desfășurat pe 15 august în Alaska, Vladimir Putin a revenit la Moscova și a convocat conducerea de vârf a regimului său în fastuoasa Sală a Ordinului Ecaterina din Kremlin — un loc cu puternică încărcătură simbolică, folosit frecvent pentru a marca direcții de forță ale politicii ruse.

Într-un decor menit să evoce gloria imperială, Putin și-a prezentat bilanțul vizitei în fostul teritoriu rusesc din America de Nord, elogiind „sinceritatea” liderului de la Casa Albă și exprimând, formal, deschiderea pentru încheierea ostilităților din Ucraina. Aparent, un gest de conciliere. În realitate, o parte a unui plan mai larg.

Potrivit unei analize publicate de The Economist, aceste semnale „pacifiste” trebuie înțelese în cheia geopoliticii ofensive a Kremlinului. Pentru Putin, negocierile nu înseamnă retragere, ci regrupare. Sunt o armă suplimentară în arsenalul său — una menită să fragmenteze sprijinul occidental pentru Kiev, să alimenteze diviziunile interne din Ucraina și să slăbească influența strategică a SUA în Europa.

Retorică împăciuitoare, calcule cinice

Ads

„Ne dorim și noi, la fel ca administrația americană, o încetare cât mai rapidă a ostilităților”, a declarat Putin în cadrul reuniunii de la Kremlin. Tonul, însă, nu trebuie confundat cu intenția.

În mod vizibil, președintele Trump este receptiv la mesajele Moscovei. În ultimele luni, retorica sa s-a îndepărtat de poziția inițială privind presiunea asupra Kremlinului, iar în cadrul summitului de la Washington cu liderii europeni și cu președintele Zelenski, Trump le-ar fi spus celor prezenți că „Putin vrea o înțelegere – pentru mine”. Cu toate acestea, el nu a reintrodus sancțiuni contra Rusiei și nici nu mai insistă pe un armistițiu ca premisă obligatorie pentru negocieri.

Între timp, Kremlinul percepe declarațiile occidentale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina drept elemente de imagine, lipsite de forță executivă. În opinia Moscovei, summitul de la Washington a adus „vorbe, nu fapte” — o apreciere întărită de faptul că Trump l-a sunat personal pe Putin în timpul discuțiilor cu liderii europeni, un gest perceput ca semnal de sincronizare politică.

Ads

O reabilitare diplomatică pentru Putin

În contrast, întâlnirea Putin–Trump de la Anchorage a avut, pentru Kremlin, un caracter reparatoriu. Președintele rus, izolat în ultimii ani de cancelariile occidentale, a fost primit cu onoruri oficiale și tratat ca un actor indispensabil în ecuația de securitate europeană.

Gestul a fost salutat de vocea ideologică a regimului, Aleksandr Dughin, care a comparat performanța liderului rus cu cea a țarului Alexandru al III-lea — figură istorică venerată de Putin. Obiectivul vizitei nu a fost unul de negociere reală, ci de afirmare simbolică, atât în fața propriilor cetățeni, cât și în fața elitei rusești.

Iar aceasta din urmă pare, potrivit sondajelor recente, relativ împăcată cu ideea unei „victorii” – indiferent de forma pe care aceasta o va lua. 70% dintre ruși cred că armata rusă are succes pe front, iar 60% susțin o soluție negociată. Nu mai domină teama de înfrângere, ci un fel de pragmatism pasiv: războiul să se termine, indiferent cum.

Ads

Condiții imposibile pentru Kiev

Potrivit surselor citate de The Economist, pentru ca Rusia să accepte „pacea”, ar fi necesare cel puțin trei condiții: recunoașterea anexării Crimeei, renunțarea Ucrainei la aspirațiile euroatlantice și organizarea de alegeri prezidențiale la Kiev. Un compromis pe aceste puncte-cheie pare exclus cât timp Zelenski este la putere. „Nicio înțelegere nu este posibilă cu actualul lider ucrainean”, afirmă un oficial rus.

De altfel, întreaga ofensivă diplomatică a Kremlinului maschează vulnerabilități interne. Economia rusă dă semne clare de tensionare: în primele șapte luni ale anului, deficitul bugetar a depășit nivelul estimat pentru întreg 2025, în contextul unei creșteri cu 20% a cheltuielilor statului. Cel puțin 5% din buget merge în acest moment către menținerea unei armate contractuale active în Ucraina. În paralel, criza forței de muncă începe să afecteze grav economia civilă.

Diplomatul, rezervă de general

Ads

Cu toate acestea, Kremlinul nu dă semne de retragere. Dimpotrivă, Moscova speră să obțină un avantaj tactic în lunile următoare, mizând pe dificultățile Ucrainei: pierderi umane, cazuri de dezertare și oboseala generală a societății. Dacă acest obiectiv nu va fi atins prin ofensiva militară, atunci varianta „de rezervă” rămâne masa negocierilor — în termeni avantajoși pentru Rusia.

Pentru Putin, diplomația este o extensie a conflictului, nu un substitut al acestuia. Ea are rolul de a menține deschis canalul cu Trump, de a dezorganiza frontul de susținere occidental și de a genera tensiuni politice în Ucraina. Insistența pe cedarea teritoriilor din Donbas — regiuni pe care armata rusă nu le controlează în totalitate — are scopul de a forța Kievul într-o criză internă și de a pune presiune pe Zelenski din partea propriilor aliați.

Războiul nu s-a terminat, doar decorul s-a schimbat

Obiectivul strategic al Kremlinului rămâne același: destructurarea arhitecturii de securitate post-Război Rece, marginalizarea Statelor Unite în Europa și erodarea coeziunii UE în sprijinul Ucrainei. Niciunul dintre aceste scopuri nu a fost atins, dar nici nu a fost abandonat. Chiar și în scenariul unei suspendări a focului, campania de destabilizare a Occidentului va continua.

Ads