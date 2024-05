Statele Unite lovesc cu putere mașina de război a lui Putin: Mutarea care afectează direct Rusia

Vladimir Putin, președintele Rusiei Foto: X/Pressident of Rusia

Invazia Moscovei din Ucraina a bulversat piețele internaționale și o mare parte din comerțul mondial și-a schimbat rutele și partenerii de afaceri. Acum Statele Unite lovesc cu putere mașina de război a lui Putin, iar mutarea Washingtonului împotriva băncilor străine au dus la scăderea fluxurilor financiare spre Rusia.

Sancțiunile SUA împotriva băncilor care finanțează comerțul cu bunuri pentru invazia Ucrainei de către Vladimir Putin a făcut mult mai dificilă mutarea banilor în și din Rusia, potrivit înalților oficiali occidentali și finanțatorilor ruși, potrivit Financial Times.

Volumul comercial al Moscovei cu parteneri cheie precum Turcia și China a scăzut în primul trimestru al acestui an, după ce SUA au vizat băncile internaționale care ajută Rusia să achiziționeze produse esențiale pentru a-și sprijini efortul de război.

Lovitură neașteptată din partea unei țări NATO: Rupe legăturile cu un aliat al SUA

Ads

Un ordin executiv al SUA, implementat la sfârșitul anului trecut, a determinat creditorii să renunțe la contrapărțile rusești și să evite tranzacțiile într-o serie de valute, au declarat oficiali occidentali și trei finanțatori ruși de rang înalt. A devenit mai greu pentru Rusia să acceseze serviciile financiare de care are nevoie pentru a obține aceste bunuri”, a declarat Anna Morris, secretar adjunct pentru afaceri globale la Trezoreria SUA.

„Este cu siguranță un obiectiv de a face mult mai dificil ca acești bani să curgă, de a crește costurile pentru ruși [și] fricțiunile din sistem. Perturbarea este un rezultat important”, a adăugat ea.

Avertismentul Serviciilor Secrete americane. Rusia și China pregătesc o nouă invazie militară, împreună

Ads

Îndepărtarea restricțiilor necesită acum o rețea în creștere de intermediari pentru a evita controlul reglementărilor, chiar dacă tranzacțiile nu au nimic de-a face cu mașina de război a Rusiei, au spus oficialii și finanțatorii, crescând în același timp costurile de conversie valutară și comisioane.

„Devine din ce în ce mai greu în fiecare lună. O lună sunt dolari, luna următoare sunt euro; în termen de șase luni practic nu vei mai putea face nimic. Finalul logic al acestui lucru este transformarea Rusiei în Iran”, a spus un investitor rus de rang înalt, referindu-se la sancțiunile financiare stricte împotriva Teheranului.

Ordinul executiv al SUA este conceput pentru a viza băncile din țările care au înregistrat creșteri puternice ale comerțului cu Rusia, după ce Occidentul a impus sancțiuni după invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în urmă cu mai bine de doi ani.

Ads

Exporturile Turciei de bunuri „de înaltă prioritate” – articole în principal pentru uz civil, dar identificate ca fiind critice pentru efortul de război, cum ar fi microcipurile – către Rusia și cinci foste țări sovietice au crescut după invazia pe scară largă a Ucrainei. Potrivit Trade Data Monitor, volumul a atins 586 de milioane de dolari în 2023, o creștere de cinci ori față de volumele de dinainte de război.

SUA, presiune mare asupra unui aliat: Opriți jocul dublu cu Rusia sau vă lovesc sancțiunile

SUA stopează Turcia, EAU și China

Dar, în primul trimestru al acestui an, exporturile Turciei către Rusia au scăzut cu o treime, de la an la an, la 2,1 miliarde de dolari. Iar valoarea exporturilor raportate de mărfuri cu prioritate înaltă către Rusia și țările învecinate a scăzut cu 40%, până la 93 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2024, față de trimestrul precedent, ceea ce arată impactul ordinului executiv.

Ads

Scăderile abrupte ale exporturilor legate de război sunt atribuite fricii băncilor de repercusiuni din SUA, care pot urmări orice tranzacție în dolari și pot paraliza creditorii prin excluderea lor din sistemul financiar bazat pe dolari, au spus oficiali și experți americani.

Comercianții care vând bunuri Rusiei, inclusiv mărfuri restricționate, sunt mai puțin probabil să fie descurajați decât băncile, a declarat Jane Shvets, partener și expert în sancțiuni la firma de avocatură americană Debevoise & Plimpton.

Importatorii și exportatorii ruși decontează, de asemenea, mai multe tranzacții cu ruble din cauza dificultăților de a schimba moneda cu dolari și euro, potrivit finanțatorilor implicați. Comercianții care cumpără petrol rusesc în India efectuează acum tranzacții în ruble, după ce SUA au împins băncile din Emiratele Arabe Unite să elimine plățile în dirhami, a declarat un bancher rus de rang înalt.

Avertismentul medicilor. Starea care te poate omorî: În 40 de minute poți face infarct sau atac cerebral VIDEO

Ads

„Aceasta este o lacună a sancțiunilor”, a spus bancherul rus, adăugând că străinilor li se permite să cumpere ruble la Bursa din Moscova pentru a le utiliza în decontările de plăți cu contrapărțile ruse. „Aceste plăți sunt ușor de procesat deoarece [băncile străine] pot deschide conturi de corespondent în ruble la sucursalele băncilor străine din Rusia.”

El crede că rubla va deveni „principala monedă din partea de jos a Rusiei, pentru că aceasta este singura modalitate de a se asigura că [Oficiul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA] nu o vede”.

Plățile transfrontaliere se efectuează din ce în ce mai mult în ruble, în timp ce utilizarea monedelor din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite este în scădere, potrivit băncii centrale a Rusiei. Înainte de războiul din 2022, mai puțin de 15% din exporturile rusești erau plătite în ruble. Dar cota monedei a crescut la 40% în februarie anul acesta, cea mai mare creștere înregistrată după ordinul executiv al SUA.

Ads