Administrația președintelui american Joe Biden a ridicat interdicția de furnizare de arme către Brigada a 12-a de forțe speciale „Azov” a Gărzii Naționale a Ucrainei.

„După o examinare atentă, Brigada a 12-a a Forțelor Speciale ”Azov” a trecut cu bine de inspecția Leahy efectuată de Departamentul de Stat al SUA”, potrivit unei declarații a Departamentului, scrie cotidianul ucrainean Pravda.

Departamentul de Stat se referea la „Legea dezastrelor”, care interzice acordarea de ajutor militar american unităților străine care, conform datelor disponibile, au comis încălcări grave ale drepturilor omului. Aceasta poartă numele fostului senator Patrick Leahy, care a redactat legislația.

Departamentul de Stat nu a găsit „nicio dovadă” a unor astfel de încălcări, potrivit sursei citate.

Interdicția pentru Batalionul Azov fusese introdusă în urmă cu 10 ani.

„Suntem recunoscători Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, comandamentului Gărzii Naționale a Ucrainei, Ambasadei Ucrainei în Statele Unite ale Americii și tuturor celor care, în mod deschis sau în spatele scenei, au participat la depășirea acestei interdicții. Minciunile despre Azov, pe care regimul de la Kremlin le răspândește în Occident de ani de zile, au suferit astăzi o lovitură zdrobitoare”, a declarat Batalionul Azov într-un comunicat.

U.S. Embassy officials have confirmed that “the 12th Operational Purpose Brigade of the National Guard of Ukraine” (the official name the 12th Special Forces Brigade Azov of the National Guard of Ukraine) has passed the vetting required by U.S. law and is eligible to receive… pic.twitter.com/8grhFzbRvT