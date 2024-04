SUA și Ucraina lucrează la un acord de securitate bilateral. Mesaj puternic pentru Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că țara sa și Statele Unite ale Americii au "început să lucreze la un acord de securitate" bilateral, relatează AFP.

"Echipele noastre au început să lucreze la un Acord de Securitate bilateral", a spus Zelenzki luni, 22 aprilie, în urma unei convorbiri la telefon cu omologul său american Joe Biden.

El a dat asigurări că Kievul şi Washingtonul au înregistrat progrese în problema livrării unor rachete americane cu rază lungă de acţiune de tip ATACMS.

În timpul convorbirii cu Biden, Zelenski şi-a exprimat "recunoştinţa faţă de Joe Biden pentru susţinerea sa de nezdruncinat a Ucrainei" şi a subliniat că se aşteaptă la un ajutor "rapid şi puternic" care "să ne consolideze apărarea antiaeriană, cu rază lungă de acţiune şi artilerie".

Ukraine and the United States began work on a bilateral security agreement: what is known

This is a bilateral agreement within the framework of the declaration of support for Ukraine, adopted by the G7 countries at the summit in Vilnius in 2023

