Suedia anunță întărirea apărării maritime față de amenințarea Rusiei. Comandant:” Marea Baltică nu este terenul de joacă a lui Putin”

Suedia a anunțat întărirea apărării asupra insulei Gotland din Marea Baltică de teamă că Rusia intenționează să stabilească controlul asupra acesteia. Anunțul a fost făcut de comandantul șef al Forțelor Armate Suedeze, Micael Byden.

Președintele rus Vladimir Putin ar putea căuta dominația asupra Mării Baltice și are ochii pe insula suedeză Gotland, a declarat Byden, într-un interviu pentru rețeaua media germană RND, publicat pe 22 mai, scrie The Kyiv Independent.

”Sunt sigur că Putin a pus ochii pe insula Gotland. Scopul lui este să câștige controlul asupra Mării Baltice. Cine controlează Gotland controlează Marea Baltică. Dacă Rusia preia controlul insulei, ar putea amenința țările NATO din mare”,a spus Byden.

„Acest lucru ar însemna sfârșitul păcii și stabilității în regiunile nordice și baltice”, spune șeful militar suedez. „Marea Baltică nu ar trebui să se transforme în terenul de joacă al lui Putin unde îi intimidează pe membrii NATO”.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Suedia a întărit Gotland cu trupe permanente și forțe suplimentare care pot fi desfășurate temporar dacă nivelul de risc crește.

De asemenea, Suedia a anunțat că va aloca circa 7 miliarde de dolari pentru sprijin militar pe trei ani Ucrainei, conform Nexta.

#Sweden has strengthened the defense of Gotland island in the Baltic Sea for fear that #Russia intends to establish control over it.

This was announced by the commander-in-chief of the Swedish Armed Forces, Büden.

Sweden will also allocate about 7 billion dollars for three-year… pic.twitter.com/D2iJp1oIdn