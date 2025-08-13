Izolare strategică și improvizație periculoasă: Trump se întâlnește cu Putin fără o echipă de experți în Rusia

Într-un moment de tensiune geopolitică acută și pe fondul unei erodări sistematice a mecanismelor instituționale de politică externă ale SUA, președintele Donald Trump se pregătește să-l întâlnească pe liderul de la Kremlin. De această dată, locul este Alaska, iar contextul – unul care ridică serioase semne de întrebare privind capacitatea Casei Albe de a gestiona negocieri cu o miză globală.

Potrivit unei ample analize publicate de Financial Times, întâlnirea programată pentru vineri, 15 august, se va desfășura, cel mai probabil, fără prezența unor specialiști în spațiul ex-sovietic în echipa președintelui american. Situația amintește de episodul din 2018, când summitul de la Helsinki s-a transformat într-un moment stânjenitor, chiar și pentru consilierii apropiați ai liderului de la Washington. Fiona Hill, fost consilier principal pe Rusia, mărturisea ulterior că a fost la un pas de a simula o criză medicală doar pentru a opri conferința de presă comună.

A doua administrație Trump: loialitate înaintea expertizei

În cel de-al doilea mandat, președintele Trump a consolidat o tendință devenită evidentă: selecția colaboratorilor în funcție de loialitate personală, nu de competență profesională. În paralel, a demarat o ofensivă împotriva aparatului birocratic federal, inclusiv prin reducerea masivă a personalului din instituțiile-cheie de politică externă și securitate națională.

Negocierile cu Moscova au fost conduse, în ultimele luni, de Steve Witkoff, un om de afaceri fără niciun fel de pregătire diplomatică, numit reprezentant special al președintelui. Între timp, diplomații de carieră și analiștii specializați în Rusia au fost marginalizați, demonizați public sau pur și simplu înlăturați.

„Donald Trump nu are în jurul său nicio persoană care să înțeleagă în profunzime realitățile din Rusia și Ucraina”, avertizează Eric Rubin, fost ambasador în Bulgaria și ex-președinte al Asociației Americane a Serviciului Diplomatic.

Pregătirea dispare, improvizația devine politică de stat

În mod tradițional, înaintea unor astfel de întrevederi la vârf, echipe întregi din Consiliul Național de Securitate și Departamentul de Stat lucrează în regim de criză pentru a pregăti dosarele sensibile, scenariile posibile și argumentele președintelui. Acum, însă, acest mecanism pare, în mare parte, disfuncțional.

În mai, mai multe zeci de experți în securitate și relații internaționale au fost concediați. Departamentul de Stat a pierdut peste 1300 de angajați, printre care și numeroși analiști specializați în regiunea est-europeană. Potrivit AFSA, circa un sfert dintre membrii corpului diplomatic au părăsit sistemul în acest an, pe fondul unei stări de spirit descrise de Rubin drept „deprimare absolută”.

În ciuda acestui vid de expertiză, Casa Albă insistă că președintele beneficiază de o echipă „talentată”, iar procesul decizional este „mai eficient ca niciodată”. Marco Rubio, actualul secretar de stat și consilier pentru securitate națională, este prezentat drept garanția acestei eficiențe. Criticii, însă, sunt de altă părere.

Diplomație personală și riscul captivității narative

Donald Trump rămâne fidel unei viziuni de politică externă construită în jurul instinctului personal și al relațiilor directe. „Voi ști în două minute dacă putem face progrese”, a spus el despre viitoarea întâlnire cu Vladimir Putin – o afirmație care stârnește îngrijorare la Washington, Bruxelles și Kiev.

Daniel Fried, fost ambasador în Polonia, avertizează: „Trump și Witkoff nu trebuie lăsați să improvizeze. Nu cunosc suficient contextul.” Aceeași îngrijorare o exprimă și fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton, care descrie un președinte lipsit de disciplină, dezinteresat de briefinguri și ușor de distras – inclusiv în momente-cheie, cum ar fi summitul din 2018, când prefera să urmărească un meci de fotbal în loc să studieze dosarul nuclear rus.

O agendă riscantă și o miză geopolitică majoră

Kremlinul privește cu interes și speranță această nouă fereastră de oportunitate. Potrivit presei americane, Moscova mizează pe un acord care să reducă izolarea internațională a Rusiei, fără a pune capăt războiului din Ucraina. Trump, spun sursele Axios, este „încă furios” pe Putin, dar rămâne convins că un acord e posibil dacă negocierile se poartă „la nivel personal”.

Chiar și în eventualitatea unui eșec, actuala administrație pare pregătită să continue vânzările de armament către aliații NATO – o strategie cu impact indirect asupra Ucrainei. Însă mulți oficiali se tem că, în absența unui aparat instituțional robust și a unei viziuni coerente, SUA riscă să fie prinse într-o ecuație dictată de calculele și narațiunea liderului de la Kremlin.

După un prim mandat în care deciziile controversate ale Casei Albe au fost temperate de o echipă de profesioniști – „adulții din cameră” – cel de-al doilea mandat al lui Trump se conturează ca un experiment riscant de conducere intuitivă, în care diplomația devine terenul improvizației și al orgoliilor personale. Iar miza este una cu reverberații globale.

