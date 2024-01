Unul dintre tancurile cele mai temute din lume, prin prisma propagandei agresive a Kremlinului, apare într-o filmare fiind distrus în Ucraina cu o rafală de gloanțe de mare calibru.

Filmarea realizată cu o dronă a armatei ucrainene s-a viralizat în cursul zilei de joi, 18 ianuarie. Confruntarea dintre tancul rusesc T-90M și oponentul de producție americană Bradley M2A2 a avut loc în apropierea localității Stepove, în luptele din regiunea Donețk.

Tancul operat de armata ucraineană este dotat cu o mitralieră automată Bushmaster, care a lansat mai multe gloanțe cu calibru considerat mare, de 25 de milimetri. Proiectilele au atins ținta în proporție covârșitoare, iar vehiculul rusesc de război a explodat, la un moment dat, în partea frontală.

Vladimir Putin afirma recent că T-90M este "100% cel mai bun tanc din lume", care odată ajuns în poziție nu mai poate fi oprit.

Two take aways from this video:

-Infantry fighting vehicles can successfully engage and seriously damage modern main battle tanks

-That T-90M took 20+ 25mm rounds to its frontal armor and an FPV strike, and the entire crew survived. An IFV or APC would have not been as lucky. https://t.co/BKdVkSuVO2