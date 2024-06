Momentul când ucrainenii capturează, în premieră, un faimos ”tanc țestoasă” al rușilor VIDEO

Ucrainenii au făcut public un videoclip care arată momentul în care au capturat un ”tanc țestoasă” al rușilor, cu tot cu echipaj.

În videoclip apar soldații ucraineni când intră în tancul rusesc special dotat cu protecție pentru drone.

Soldații ruși aflați în interior, cel puțin doi, au fost luați prizonieri.

Kyiv Post a precizat că nu a putut verifica în mod independent ora și locul filmării.

Soldații ucraineni au pus steagul țării lor pe tanc și au plecat, împreună cu prizonierii, spre pozițiile lor.

Operațiunea ar fi fost efectuată de militari ai Brigăzii Mecanizate Separate 22 a Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), potrivit Adevărul.

Iuri Misiahin, deputat al Radei Supreme din partea partidului lui Volodimir Zelenski „Slujitorul Poporului”, a publicat o fotografie cu soldații ucraineni în fața tancul rusesc capturat.

„Folosind vehicule blindate grele, agresorul a încercat frecvent să spargă pozițiile apărătorilor ucraineni și să ofere acoperire pentru grupurile de asalt ale ocupanților”, se arată într-un raport.

A video appeared showing Ukrainian Warriors capturing a Russian "turtle tank" (there are many names for them) together with the crew (they were taken prisoners). The tank drives off with the Ukrainian flag in the end of the video.

