Cum au fost întâmpinați soldații ruși care vor să ocupe Avdiivka: ”Au crezut că vor cuceri Kievul în 3 zile” VIDEO

Ucrainenii au făcut public un nou videoclip care arată rezultatul unui atac asupra unei coloane de blindate rusești.

Potrivit armatei ucrainene, atacul a avut loc la nord de Avdiivka, coloana de blindate fiind distrusă.

”Vehicule blindate inamice distruse pe axa Avdiivka. Au crezut cu toții că vor cuceri Kievul în 3 zile”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării în mesajul care însoțește videoclipul, amintind despre informațiile conform cărora, la începutul războiului, Kremlinul a echipat armata doar pentru câteva zile de luptă, fiind convins de victoria sa.

Burned enemy armored vehicles on the Avdiivka axis.

They all believed that they would capture Kyiv in three days.

📹: Khorne Group pic.twitter.com/F0v8BGW7VV