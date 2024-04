Țara din Europa de est care va livra Ucrainei 3.000 de drone de luptă și va instrui militari ucraineni

Lituania a anunţat vineri că va livra Ucrainei 3.000 de drone de luptă şi că va contribui la pregătirea fizică a soldaţilor ucraineni care luptă împotriva invaziei ruseşti, informează AFP

"În viitorul apropiat, Lituania va achiziţiona 3.000 de drone FPV de fabricaţie lituaniană pentru Ucraina, la un cost de două milioane de euro", a declarat premierul Ingrida Simonyte, alături de omologul său ucrainean Denîs Şmîhal.

Potrivit lui Simonyte, aparatele ar putea ajunge în Ucraina în cursul acestui an.

Dronele sunt utilizate pe scară largă de ambele părţi, atât pe linia frontului, cât şi pentru a ataca infrastructuri importante în interiorul teritoriului inamic.

De asemenea, premierul lituanian a declarat că ţara sa va contribui la înfiinţarea a trei centre de pregătire fizică pentru militarii ucraineni, la Liov, în vestul Ucrainei, la Dnipro, în centr-est, şi la Jîtomîr, în vestul Ucrainei.

Lithuania will buy 3,000 Lithuanian drones for Ukraine and allocate 15 million euros for rehabilitation programs for wounded Ukrainian military personnel, according to Prime Minister Denys Shmyhal.

Lithuania is also providing 35 million euros for a Czech initiative to purchase… pic.twitter.com/QEw5ItbuNn